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Arkadaşlarınızla Birlikte Saatlerce Oynayabileceğiniz En Güncel Online Oyunlar

etiket Arkadaşlarınızla Birlikte Saatlerce Oynayabileceğiniz En Güncel Online Oyunlar

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 13:46

Oyunların hikayesine girmek, evreninde dolaşmak ve oyunun bir parçası haline gelmek heyecan vericidir. Bir anda kendinizi virüs salgınından kurtulmaya çalışırken, devasa böceklerle mücadele ederken ya da sevimli bir yaratık eğitirken bulabilirsiniz. Bunları yaparken yanınızda başka arkadaşlarınız olması olayı daha büyüleyici yapar! Gelin beraber arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güncel oyunlara bakalım!

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1. Helldrivers 2

22. yüzyılda insanlığın karşı karşıya olduğu çeşitli tehditleri görüyorsunuz. Bu tehditlerle mücadele eden bir kuvvet var: Helldivers. Online olan oyun, oyuncuların birlikte strateji geliştirmelerini ve düşmanlarla savaşmalarını teşvik eder! 2024 yılında en iyi oyunlardan biri olarak görülen Helldivers 2'ye arkadaşlarınızla başlayabilir ve birlikte düşmanlara karşı mücadele edebilirsiniz.

Ayrıca Ocak 2025'te Sony Pictures tarafından bir filminin yapıldığı duyurulmuştur!

2. Warhammer 40,000: Space Marine 2

9 Eylül 2024'te piyasaya sürülmüş güncel bir oyunla karşınızdayız. İliklerinize kadar heyecanı hissedeceğinize eminiz. Uzun ve garip bir hikaye örgüsüne dayanan bu oyun hem tek oyunculu hem de üç oyunculu modları destekliyor. İnsanlığı tehdit eden Tyranid sürülerine karşı savaşıyorsunuz. Etrafınız bir anda sarılabilir, değişik yaratıklarla karşılaşabilir ve seslendirmelerin etkisinde kalabilirsiniz! Kendinizi bir anda figürlerini toplarken bulabilirsiniz...

Belirtmeden geçemeyeceğim... Henry Cavill tam bir Warhammer hayranı!

3. Warframe

1999 tarihine dayanan bir geçmişi olsa da güncelliğini yitirmeyen bir çevrimiçi oyun ile karşınızdayız. 2025 yılı boyunca yeni modlar, özel lobi seçenekleri, yeni silahlar ve düşmanlar gibi ek içerikler oyuna dahil olacak! Peki, oyunumuz ne ile ilgili? Oyuncular bir virüs salgını ve paramiliter işgale karşı mücadele eder. Arkadaşlarınızla birlik olarak ilerlemeniz mücadeleyi daha heyecanlı hale getirir.

4. Marvel Rivals

Süper kahraman temalı bir oyun! 6 Aralık 2024'te piyasaya sürülen bu oyunda 35 tane oynanabilir karakter bulunuyor. Öncüler, düellocular ve stratejistler olmak üzere üç görevden birini seçebilirsiniz. Online bir şekilde oynayarak iki veya üç karakteri bir araya getirebilir ve oyunu daha derin hale getirebilirsiniz!

5. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Oyuncular anti-terör timi olan Rainbow ekibinin çeşitli operatörlerini kontrol eder. Saldırı veya savunma gibi görevler alarak stratejik mücadelelere katılırlar. Bu oyunun en dikkat edici şeyi ortamın yıkılabilmesi... Oyuncular duvarları patlatarak, zeminleri delerek yeni yollar oluşturabilirler. Her yıl yeni haritalar, oyun modları eklenerek güncel tutulabilmiştir. Aralık 2024'te yapılan güncelleme ile birlikte oyun iyice derinleşmiştir.

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6. Deep Rock Galactic

Uzayda madencilik yapan cüceler! Arkadaşlarınızla bu cücelerden biri olarak mağaraları keşfedebilir ve uzaylı yaratık sürüleri ile mücadele edebilirisiniz. Delici, mühendis, silahşor, izci sınıflarından birini seçerek görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Madencilik seferi yapabilir, yumurta avına çıkabilirsiniz! Takım çalışması, strateji ve aksiyonu bir araya getiren güzel bir oyun!

7. Delta Force: Hawk Ops

1998 yılında piyasaya sürülse de güncelliğini koruyan bir oyun! 2025 yılında seri geri dönüyor! Üç ana moda sahip olacak: savaş, çıkarma ve Black Hawk Down. Gerçek hayatta Delta Force ABD'nin en gizli operasyon birimlerinden biridir. Terörle mücadele, isyan karşıtlığı ve rehin kurtarma gibi operasyonları vardır. Oyunda da bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz!

8. Hunt: Showdown 1896

Oyuncular haritada bulunan tehlikeli yaratıkları avlar, ödüller kazanır! Fakat bunu yapmak kolay değildir. Strateji gerektiren bir oyun ile karşınızdayız. Sadece yaratıklarla değil, diğer oyuncu ekipleri ile de karşı karşıya olabilirsiniz. Sürekli gerilim ve rekabet ortamının olduğunu düşünün... Karanlık ve gotik bir ortamda geçen bu oyunda kendinizi kaybedebilirsiniz. Sürekli yeni eklemeler yapılarak güncelliğini korumaya devam eder.

9. GTA Online

O meşhur ve asla eskimeyen oyun! Aralık 2024'te Agents of Sabotage adlı büyük bir güncelleme ile yine adını duyurdu. Yeni görevler ve karakterler, işletmeler, ekipmanlar, araçlar, etkinlikler... Sürekli olarak yeni içerikler ve etkinliklerle oyunculara dinamik bir deneyim sunmaya devam ediyor!

10. Path of Exile 2

Aksiyon oyunu ile sizlerleyiz! Oyuncular, zayıf ve güçlü yanlarını hesaba katarak 12 karakter sınıfı arasından seçim yapabilir. Her sınıfa eklemeler yapılabilir, sonsuz özelleştirmeye imkan tanınır... En az 6 kişilik gruplar halinde oynanmaktadır. Birlikte yol alırken kendinizi bambaşka bir evrenin içerisinde hissedeceğinize eminiz.

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11. Palword

19 Ocak 2024'te erişime açılan hayatta kalma oyunudur. Pal adı verilen yaratıklar eğitilerek hazır hale getirilir. Savaşlarda, kaynak toplamada ve üs inşa etmede oyunculara yardımcı olurlar. Pal yakalama, eğitme, hatta çiftleştirerek yeni becerilere sahip Pal'ler üretmek mümkün! Diğer oyuncularla iş birliği yaparak çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Birlikte eğlenerek evrenin içerisine girebilirsiniz!

12. No Man's Sky

Bilim kurgu temalı bir oyun ile karşınızdayız. Keşif, hayatta kalma, uzay yolculuğu ve gezegen kolonileştirme gibi birçok görevi içinde barındırır. Başlangıçta oyuncular, bir gezegene iner... İlk başta evreni keşfetmeye çalışırlar ve sonradan geniş bir evrene açılırlar. Keşif, kaynak toplama ile birlikte Atlat adlı yapılarla karşılaşmaya başlarlar. İşler daha gizemli bir hal alır. Bu hikaye üzerinde sürekli güncelleme yapılması oyuncuları dinamik tutar.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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