Arkadaşlarınızla Birlikte Saatlerce Oynayabileceğiniz En Güncel Online Oyunlar

22. yüzyılda insanlığın karşı karşıya olduğu çeşitli tehditleri görüyorsunuz. Bu tehditlerle mücadele eden bir kuvvet var: Helldivers. Online olan oyun, oyuncuların birlikte strateji geliştirmelerini ve düşmanlarla savaşmalarını teşvik eder! 2024 yılında en iyi oyunlardan biri olarak görülen Helldivers 2'ye arkadaşlarınızla başlayabilir ve birlikte düşmanlara karşı mücadele edebilirsiniz.

Ayrıca Ocak 2025'te Sony Pictures tarafından bir filminin yapıldığı duyurulmuştur!