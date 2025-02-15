Arkadaşlarınızla Birlikte Saatlerce Oynayabileceğiniz En Güncel Online Oyunlar
Arkadaşlarınızla Birlikte Saatlerce Oynayabileceğiniz En Güncel Online Oyunlar
Oyunların hikayesine girmek, evreninde dolaşmak ve oyunun bir parçası haline gelmek heyecan vericidir. Bir anda kendinizi virüs salgınından kurtulmaya çalışırken, devasa böceklerle mücadele ederken ya da sevimli bir yaratık eğitirken bulabilirsiniz. Bunları yaparken yanınızda başka arkadaşlarınız olması olayı daha büyüleyici yapar! Gelin beraber arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güncel oyunlara bakalım!
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1. Helldrivers 2
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2. Warhammer 40,000: Space Marine 2
3. Warframe
4. Marvel Rivals
5. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
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6. Deep Rock Galactic
7. Delta Force: Hawk Ops
8. Hunt: Showdown 1896
9. GTA Online
10. Path of Exile 2
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11. Palword
12. No Man's Sky
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