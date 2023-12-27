Arama Motorundan Atılan Gol

Cem Yılmaz'ın kulakları çınlasın GORA filmindeki KAFA-1500'ü hatırlayanlarınız vardır. Yani açılış cümlesinden, icat edildiği öne sürülen çipin İSMİNDEN manzara belli. Ben olsam ilk soracağım soru 'Çipin ismini koyarken nereden esinlendiniz?' olurdu. Ancak sorulmamış ve kendisi 'Türk Kadın Mucit' olarak lanse edilmiş.

YeniÇağ Gazetesi'nden Tolga Şahin, bu durumun bir dolandırıcılık vakası olduğu ve Çiğdem Hanım’ın önce akrabalarından, sonra da etrafındaki 'melek yatırımcı' adaylarından para alıp geri ödeme yapmadığı ortaya çıkınca (Mesele akrabalardan 3 milyona yakın parası alınan beyfendinin şikayetiyle ile ortaya çıkmış.) bir yazı kaleme alıp sormuş: Bu hanımefendiyi konuk eden, röportaj yapan hatta tebrik eden ARAŞTIRMACI GAZETECİLERİN HİÇBİRİ ARAMA MOTORU KULLANMAYI BİLMİYORLAR MIYDI?

Şahin ile de konuştum. Benim de tüm dolandırıcılık vakalarında ilk sorum 'Arama motoruna baktınız mı?' olur. Ancak burada mağdurların cevaplarına karşı söyleyecek söz bulamadım. Zira hepsi Çiğdem Hanım hakkında çıkan haberleri referans aldıklarını, medyada yer alan birinin dolandırıcı olamayacağını düşündüklerini söylediler.