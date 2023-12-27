Arama Motorundan Atılan Gol
Arama Motorundan Atılan Gol
Bugün çok sürreal bir vakayı inceleyeceğiz. Geçtiğimiz ağustos ayında foyası meydana çıkmış bir dolandırma hikâyesi. Yani geçmiş tarihli bir mevzu ancak Çiğdem İlgün hakkında henüz iddianame yazılabilmiş değil. Hatta bu eylülde Limited şirket kurmuş. Avukat Elif Nur Aydın 'Bu şirket, mağdurların parası ile kuruldu.' diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Girişte açık açık söyleyeyim ben yazıyı yazarken ve de videosunu çekerken birkaç kez ara vermek zorunda kaldım.
Biri çıkıyor diyor ki: "Ben uçaklardaki türbülansı engelleyen çip icat ettim adı da CAFA ÇİP" !
Öncelikle şunu da belirtmek isterim: SADECE arama motorundan bulduğunuz bilgilerle de hareket etmek de sağlıklı değil.
Dilerseniz meseleyi Çiğdem İ.nin hikâyesi üzerinden inceleyelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak yazıyı bitirmeden ülkemizdeki ANA MUHALAFET partisinin, geçenlerde kendi kalesine attığı golden de bahsetmek isterim.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda