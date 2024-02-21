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Arabesk de Var Pop da: Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Semicenk Şarkısı

etiket Arabesk de Var Pop da: Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Semicenk Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:01

Son dönemlerin parlayan yıldızı, eee bu parlama sonucunda Altın Kelebek'in de sahibi Semicenk dinlemeyen kaldı mı hala? Hala dinlemeyenler için Semicenk tanışma paketi ayağınıza geldi!!!!

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1. Semicenk - Eyvah Neye Yarar

2. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

3. Semicenk - Mesafe

4. Semicenk ft. Doğu Swag - Pişman Değilim

5. Semicenk - Geri Dönemedim

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6. Semicenk - Fark Ettim

7. Semicenk - Batık Gemi

8. Semicenk - İlkbaharım Kışa Döndü

9. Semicenk - Şalteri Kapattım

10. Semicenk & Reynmen - Yana Yana

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11. Semicenk - Sevecek Sandım

12. Semicenk feat. Doğu Swag - Bir Anda Düşüverdim

13. Semicenk - Kalbim Usandı

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