Arabesk de Var Pop da: Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Semicenk Şarkısı
Arabesk de Var Pop da: Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Semicenk Şarkısı
Son dönemlerin parlayan yıldızı, eee bu parlama sonucunda Altın Kelebek'in de sahibi Semicenk dinlemeyen kaldı mı hala? Hala dinlemeyenler için Semicenk tanışma paketi ayağınıza geldi!!!!
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1. Semicenk - Eyvah Neye Yarar
2. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun
3. Semicenk - Mesafe
4. Semicenk ft. Doğu Swag - Pişman Değilim
5. Semicenk - Geri Dönemedim
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6. Semicenk - Fark Ettim
7. Semicenk - Batık Gemi
8. Semicenk - İlkbaharım Kışa Döndü
9. Semicenk - Şalteri Kapattım
10. Semicenk & Reynmen - Yana Yana
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11. Semicenk - Sevecek Sandım
12. Semicenk feat. Doğu Swag - Bir Anda Düşüverdim
13. Semicenk - Kalbim Usandı
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