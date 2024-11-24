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Arabada Ne Dinlesek: Sesi Sonuna Kadar Açmadan Rahat Ettirmeyen 14 Şarkı

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etiket Arabada Ne Dinlesek: Sesi Sonuna Kadar Açmadan Rahat Ettirmeyen 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 19:54

Arabada ne dinlesek çıkmazına son! Bindiğinizde bu listeyi açıp sonra da sesi açıyoruz, işte o şarkılar!

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1. Rihanna - We Found Love ft Calvin Harris

2. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

3. Duke Dumont - Ocean Drive

4. KÖFN & Simge - Yakışıklı

5. Megan Trainor - All About That Bass

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6. Fettah Can - Kalp Ağrısı

7. Omah Lay - Soso

8. Michael Jackson - Beat It

9. Simge - Vicdanın Affetsin

10. Tyla - Water

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11. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

12. Kenan Doğulu - Çakkıdı

13. Azelia Banks - 212 ft. Lazy Jay

14. Sefa - İmparator

Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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