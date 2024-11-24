Arabada Ne Dinlesek: Sesi Sonuna Kadar Açmadan Rahat Ettirmeyen 14 Şarkı
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Arabada Ne Dinlesek: Sesi Sonuna Kadar Açmadan Rahat Ettirmeyen 14 Şarkı
Arabada ne dinlesek çıkmazına son! Bindiğinizde bu listeyi açıp sonra da sesi açıyoruz, işte o şarkılar!
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1. Rihanna - We Found Love ft Calvin Harris
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2. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
3. Duke Dumont - Ocean Drive
4. KÖFN & Simge - Yakışıklı
5. Megan Trainor - All About That Bass
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6. Fettah Can - Kalp Ağrısı
7. Omah Lay - Soso
8. Michael Jackson - Beat It
9. Simge - Vicdanın Affetsin
10. Tyla - Water
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