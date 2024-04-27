Anyi Şaman Yantra ile Doğum Haritalarınızda Para Bereket Başarınızı Yükseltin!
Anyi Şaman Yantra ile Doğum Haritalarınızda Para Bereket Başarınızı Yükseltin!
Doğum haritalarınızda Jüpiter zayıf yerleşimde ise ve kazanımları temsil eden ikinci evde zararlı bir gezegen yerleşimi varsa iş hayatınızda iniş çıkışlar ve finansal konularda istikrarsızlıklar sürekli yaşamlarınızda tekrar eder. Şaman Anyi yantra doğum haritalarınızda ikinci evdeki enerjiyi dengeler ve bereketin gezegeni Jüpiter transitlerinde gezegenin gücünü göstermesinde üzerindeki semboller matematik ve trigonometri 4 elementin gücünü birleştirir. Anyi şaman yantra aynı zamanda sizi beklenmedik mali kayıplardan veya talihsizliklerden de korur. Kişinin mali durumunun etrafında koruyucu bir kalkan oluşturarak istikrar ve güvenlik sağlar.
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Anyi şaman yantra sizlere zenginliğin kapılarını açabilir ve finansal istikrar ve büyümeyi deneyimleyebilirsiniz.
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