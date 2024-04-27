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Anyi Şaman Yantra ile Doğum Haritalarınızda Para Bereket Başarınızı Yükseltin!

etiket Anyi Şaman Yantra ile Doğum Haritalarınızda Para Bereket Başarınızı Yükseltin!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:26

Doğum haritalarınızda Jüpiter zayıf yerleşimde ise ve kazanımları temsil eden ikinci evde zararlı bir gezegen yerleşimi varsa iş hayatınızda iniş çıkışlar ve finansal konularda istikrarsızlıklar sürekli yaşamlarınızda tekrar eder. Şaman Anyi yantra doğum haritalarınızda ikinci evdeki enerjiyi dengeler ve bereketin gezegeni Jüpiter transitlerinde gezegenin gücünü göstermesinde üzerindeki semboller matematik ve trigonometri 4 elementin gücünü birleştirir. Anyi şaman yantra aynı zamanda sizi beklenmedik mali kayıplardan veya talihsizliklerden de korur. Kişinin mali durumunun etrafında koruyucu bir kalkan oluşturarak istikrar ve güvenlik sağlar.

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Anyi şaman yantra sizlere zenginliğin kapılarını açabilir ve finansal istikrar ve büyümeyi deneyimleyebilirsiniz.

Anyi şaman yantra sizlere zenginliğin kapılarını açabilir ve finansal istikrar ve büyümeyi deneyimleyebilirsiniz.

Anyi yantra tüm burçlar tarafından kullanabilen bir yantradır.  Ancak bu yantranın olumlu eylemleri ve niyetleri geliştiren bir araç olduğunu ve gerçek gücünün kişinin kendisinde yattığını unutmamak önemlidir. Yantranızı ev ya da iş yerinizde kuzey yönünde oniks taşı üzerine doğum bilgilerinize göre gezegen saatlerinize göre hazırlandıktan sonra kullanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve Yaradan’a odaklanın, bereket dileyin ve yürekten arzularınızı ifade edin. Yaşamınızdaki arzularınızın gerçekleşmesini içtenlikle dileyerek, Yaradan ile kendi dilinizde konuşun.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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