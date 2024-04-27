Anyi Şaman Yantra ile Doğum Haritalarınızda Para Bereket Başarınızı Yükseltin!

Anyi yantra tüm burçlar tarafından kullanabilen bir yantradır. Ancak bu yantranın olumlu eylemleri ve niyetleri geliştiren bir araç olduğunu ve gerçek gücünün kişinin kendisinde yattığını unutmamak önemlidir. Yantranızı ev ya da iş yerinizde kuzey yönünde oniks taşı üzerine doğum bilgilerinize göre gezegen saatlerinize göre hazırlandıktan sonra kullanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve Yaradan’a odaklanın, bereket dileyin ve yürekten arzularınızı ifade edin. Yaşamınızdaki arzularınızın gerçekleşmesini içtenlikle dileyerek, Yaradan ile kendi dilinizde konuşun.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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