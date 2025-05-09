Annenin Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!

Annenin favori yemeği kuru fasulye çünkü bu yemek onun için sadece bir tencere yemeği değil çocukluk anılarının bir dışa vurumu. Bir kaşık aldığında yüzünde beliren o tatmin ifadesi, bu yemeğin onun için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Yanında tane tane pilav, belki bir de turşu... İşte tam bir klasik!