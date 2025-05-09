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Annenin Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Annenin Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 19:01

Her annenin yemeye doyamadığı bir yemek vardır. Bu testteyse sana birkaç soru soracağız ve verdiğin cevaplara göre annenin favori yemeğini tahmin etmeye çalışacağız! Hazırsan başlayalım!

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1. Annen mutfağa girince genelde ilk ne yapar?

2. Annenin en çok kullandığı mutfak eşyası hangisi?

3. Misafir geleceğini duyunca annenin ilk tepkisi ne olur?

4. Evi en çok hangi kokular sarar?

5. Evde “Açım, yemek yok mu?”sorusuna annenin cevabı ne olur?

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6. Evde hep stoğu yapılan malzeme hangisi?

7. Annenin acıyla arası nasıl peki?

8. Peki annen olsa bu sofralardan hangisini kurmayı isterdi?

9. Annenin yemekle ilgili en büyük hassasiyeti ne?

10. Annen yemek yaparken ne dinler?

Senin annenin favorisi belli: Kuru fasulye!

Senin annenin favorisi belli: Kuru fasulye!

Annenin favori yemeği kuru fasulye çünkü bu yemek onun için sadece bir tencere yemeği değil çocukluk anılarının bir dışa vurumu. Bir kaşık aldığında yüzünde beliren o tatmin ifadesi, bu yemeğin onun için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Yanında tane tane pilav, belki bir de turşu... İşte tam bir klasik!

Tatlısız asla olmaz diyen annenin favori yemeği kek!

Tatlısız asla olmaz diyen annenin favori yemeği kek!

Senin annen kekin her türlüsüne bayılıyor: havuçlusu, tarçınlısı, üzümlüsü… Kekin kabardığını görmek, üstüne piştiğindeki o ilk sıcak kokuyu içine çekmek… İşte annenin mutfakta kendini en iyi hissettiği anlardan biri bu. Kek adeta onun konfor alanı gibi hem yaparken hem de yerken mutlu oluyor.

Annen için pilav hep özel bir yere sahip!

Annen için pilav hep özel bir yere sahip!

Annen için pilav sadece bir yan yemek değil mutfağın gururu. “Pirinci kaç kere yıkadın?”, “Suyunu iyi ayarladın mı?” gibi sorular onun dilinden düşmez. Çünkü bilir ki iyi bir pilav her sofrayı güzelleştirir. Yanına kuru fasulye ya da tavuk sote gelmesi fark etmez, onun için pilav varsa sofra tamdır!

Senin annenin favorisi etli yemekler!

Senin annenin favorisi etli yemekler!

Annenin içi daraldığında, biraz kendini ödüllendirmek istediğinde ya da “Bugün güzel bir yemek yiyelim” dediğinde tercihi hep etli bir yemek oluyor. İster yavaş yavaş pişen bir et sote ister lokum gibi köfteler olsun, içinde etin olduğu her türlü yemek ona kendini doymuş ve huzurlu hissettiriyor.

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