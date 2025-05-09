Annenin Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!
Her annenin yemeye doyamadığı bir yemek vardır. Bu testteyse sana birkaç soru soracağız ve verdiğin cevaplara göre annenin favori yemeğini tahmin etmeye çalışacağız! Hazırsan başlayalım!
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1. Annen mutfağa girince genelde ilk ne yapar?
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2. Annenin en çok kullandığı mutfak eşyası hangisi?
3. Misafir geleceğini duyunca annenin ilk tepkisi ne olur?
4. Evi en çok hangi kokular sarar?
5. Evde “Açım, yemek yok mu?”sorusuna annenin cevabı ne olur?
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6. Evde hep stoğu yapılan malzeme hangisi?
7. Annenin acıyla arası nasıl peki?
8. Peki annen olsa bu sofralardan hangisini kurmayı isterdi?
9. Annenin yemekle ilgili en büyük hassasiyeti ne?
10. Annen yemek yaparken ne dinler?
Senin annenin favorisi belli: Kuru fasulye!
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