Anneler Günü İçin Dreame'den Muhteşem Kampanya!

Dreame Technology’nin 2023 yılındaki en üst seviye robot süpürgesi olan 7.000 pa emiş gücüne sahip L20 Ultra, DuoScrub paspaslama sistemi ve yapay zeka sürücülü MopExtend teknolojisi ile evinizin süpürmenin yanında eşsiz bir paspaslama deneyimi de sunuyor. 3.2 litrelik çöp torbası kapasite ve 4.5 litrelik su tankları ile 75 güne kadar el değmeden temizlik yapabiliyor.

Akıllı navigasyon, nesnelerden kaçınma, merdiven algılama, yüksek eşikleri geçebilme ve paspaslarını kaldırabilme veya istasyonda bırakma özellikleri ile temizlik için ayırdığınız zamanı size armağan ediyor.