Anneler Günü İçin Dreame'den Muhteşem Kampanya!
Dreame, 12 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak Anneler Günü kampanyası kapsamında robot süpürge satın alımlarına özel Hair Glory, Hair Straightener veya Hair Gleam saç bakım ürünlerinden birini hediye ediyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden ve ev temizlik ürünleri üreticisi Dreame Technology, Anneler Günü’ne özel düzenlediği kampanya çerçevesinde 12 Mayıs tarihine kadar çöp boşaltma istasyonlu üç modelinden birisini alana, saç bakımı ürünü hediye ediyor.
Kampanya hakkında konuşan Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer; “Dreame olarak hayatı kolaylaştıran teknolojilerle ev içi temizliği herkes için zahmetsiz hale getirmek her zaman birincil önceliğimiz oldu. Anneler Günü gibi önemli bir günde de robot süpürgelerimizle saç bakım ürünlerimizi bir araya getirerek tüketicilerimiz için ilgi çekici olacağına inandığımız özel bir kampanya kurguladık.” dedi.
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