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Anne-Bebek Ürünlerine Özel Kod Dağıtıyoruz! İşte Günün İndirim Kodları

etiket Anne-Bebek Ürünlerine Özel Kod Dağıtıyoruz! İşte Günün İndirim Kodları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 14:30

Anne babaları çok sevindirecek harika bir haberle geldim. Park yataktan pişik kremine, su tabancasından scootera, çocukları mutlu edecek oyuncaklardan bebeğinizin narin cildi için en iyi ürünlere hepsi şu anda indirimde. Hem de gerçek indirim' Üstelik bu kadar da değil, indirime ek kuponlar ile bu ürünleri daha da indirimli fiyatlarla alma şansınız var şu anda. Acele edin hemen içeriğimize göz atın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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%28 İNDİRİME EK OYUNCAK400 Koduyla 400 TL İNDİRİMİ Kap!

%28 İNDİRİME EK OYUNCAK400 Koduyla 400 TL İNDİRİMİ Kap!

İtiraf edelim bazen oyuncakları çocuğumuza değil kendimize alıyoruz. Haksız da sayılmayız. Bizim zamanımızda bu kadar güzel oyuncaklar vardı da biz mi oynamadık öyle değil mi!

Neyse ki şu anda öyle güzel bir kampanya var ki hem kendiniz hem çocuğunuz için doyasıya alışveriş yapabilirsiniz.

Uzaktan kumandalı arabadan su tabancasına, scooterdan çocuk makyaj setlerine, kısacası yok yok!

Üstelik %28 indirime ek olarak vereceğimiz kod ile 400 TL daha indirim kazanabilirsiniz.

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MUSTELA100 ile 600 TL ve Üzeri Alışverişe 100 TL İNDİRİM!

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En sevilen bebek bakım ürünlerinden biri Mustela... Benim kızım bebekken böyle kampanyalar olsa ne stoklardım ama! 

Neyse ki siz yeni anneler çok şanslısınız! Bebek şampuanından pişik kremine vereceğimiz kod ile 100 TL indirim kazanabilirsiniz.

Bu arada pişik kremi gerçekten mükemmel. Ancak size minik bir öneri aslında hatırlatma demek daha doğru olur. Bu bir pişik önleyici krem. Sürmek için pişik olmasını beklemeyin. Yani siz her alt değiştirmeden sonra sürün ki minik popolar pişik olmasın. Zira pişik olduktan sonra tedavisi oldukça uzun sürebiliyor.

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YOYKO1500 koduyla %30 İndirime Ek 1.500 TL İNDİRİM!

Bu bebek arabalarına bakınca insanın bebek olası geliyor. Evet güvenli, evet sürüşü kolay, evet rahat ama aynı zamanda çok da havalı! Haksız mıyım?

Üstelik şimdi %30 indirime ek (ki bu bile başlı başına harika bir indirim!) bir de vereceğimiz kod ile 1500 TL daha indirim kazanacaksınız!

Sadece bebek arabaları değil park yataklar ve oto koltukları da indirime dahil!

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Selen Simsek
Selen Simsek
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