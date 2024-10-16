Ankara Restoranlarının En Güncel Adisyonlarına Bakmadan Dışarı Çıkmayın
Ankara Restoranlarının En Güncel Adisyonlarına Bakmadan Dışarı Çıkmayın
Dışarıda yemek yemek artık eskisine göre daha zor. Herkes haklı olarak önce gidilecek yerin fiyatlarını araştırıyor, daha sonra rezervasyon yaptırıyor. Biz de siz yorulmayın diye Ankara restoranlarının bir kısmının adisyonlarını bulduk.
kaynak: adisyonankara
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Yılların Peçenek Döner markasında dönerin porsiyon fiyatı şu an 330 TL
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Ankara'nın en beğenilen meyhanelerinden Şili Meydanı'nda bulunan Manolis'in 5 kişilik adisyonu da böyle 👇
Ankara'nın sevilen Kore restoranı Korelee'nin yeni şubesinden bir hesap
Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği Timboo Cafe'nin fiyatları da böyle
Kısa sürede isim yapan Lavinia Meyhane'nin fiyatlarını merak edenlere gelsin
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Ankara'nın gözde meyhanelerinden Afitap'ın son durumunu merak edenlere gelsin 👇
Mehmet ve Faruk Şef'in sevilen restoranı Chef Bros'da da durum böyle 👇
Kırmızı et sevenlerin uğradığı Etçi Umut'ta 2 kişilik kuzu kaburga 3200 TL
Karadeniz pidesi yiyelim diyenler Ayme'nin adisyonuna bakablir
Şili Meydanındaki Fado'nun fiyatları da böyle 👇
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