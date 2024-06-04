Anime ve Manga Tutkunlarına Özel: Edinmeniz Gereken 9 Harika Anime Figür Markaları
Anime ve Manga Tutkunlarına Özel: Edinmeniz Gereken 9 Harika Anime Figür Markaları
En iyi ve orijinal anime figür markaları nedir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Japonya'nın en iyi anime figür üreticilerinin ürettiği anime figür markalarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
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1. Ichiban Kuji
2. Portraits of Pirates
3. Nendoroid
4. Pop Up Parade
5. Banpresto Urusei Yatsura
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