Anime ve Manga Tutkunlarına Özel: Edinmeniz Gereken 9 Harika Anime Figür Markaları

Ichiban Kuji, Japonya'da uzun yıllardır çok popüler olan ve her seferinde en popüler animelerden benzersiz ürünler ve figürler kazanma şansı tanıyan bir çekiliş sistemidir.

Sınırlı sayıda figürler olan ve anime fanları için çok önemli bir çekiliş bu.

Çekilişlerin sonunda mutlaka bir figür kazanıyorsunuz.

Görseldeki Phoenix Ikki figürünün boyu 18 cm.

Almak isteyenler için burada.