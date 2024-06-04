Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Anime ve Manga Tutkunlarına Özel: Edinmeniz Gereken 9 Harika Anime Figür Markaları

etiket Anime ve Manga Tutkunlarına Özel: Edinmeniz Gereken 9 Harika Anime Figür Markaları

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 16:52

En iyi ve orijinal anime figür markaları nedir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Japonya'nın en iyi anime figür üreticilerinin ürettiği anime figür markalarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Ichiban Kuji

1. Ichiban Kuji

Ichiban Kuji, Japonya'da uzun yıllardır çok popüler olan ve her seferinde en popüler animelerden benzersiz ürünler ve figürler kazanma şansı tanıyan bir çekiliş sistemidir.

Sınırlı sayıda figürler olan ve anime fanları için çok önemli bir çekiliş bu.

Çekilişlerin sonunda mutlaka bir figür kazanıyorsunuz.

Görseldeki Phoenix Ikki figürünün boyu 18 cm.

Almak isteyenler için burada.

2. Portraits of Pirates

2. Portraits of Pirates

Güzel, uzun dalgalı saçları ve en sevdiği metal çubuğu 'Ken'i taşırken korkusuz bir gülümsemesi olan cesur ve ağırbaşlı figür, yüksek kaliteli modelleme ile yapılmış.

Silahı ile birlikte yaklaşık 31 cm yüksekliğinde bir figür.

Almak isteyenler için burada.

3. Nendoroid

3. Nendoroid

Avuç içine sığan figürleri seviyorsanız doğru yerdesiniz.

Görseldeki yaklaşık 10 cm boyunda mini bir figür.

Zaten Nendoroid figürleri mini boyları ve tatlı yüz ifadeleri ile biliniyor.

Görseldeki figür ve daha fazlası, bakmak isteyenler için burada.

4. Pop Up Parade

4. Pop Up Parade

Pop Up Parade, Good Smile Company tarafından üretilen bir Japon PVC koleksiyon serisi. Bu koleksiyonda, Japon anime, manga ve video oyunlarındaki karakterlerin yaklaşık 18 cm boyundaki figürleri bulunuyor.

Görseldeki figürün boyu da 18 cm.

Almak isteyenler için burada.

5. Banpresto Urusei Yatsura

5. Banpresto Urusei Yatsura

Urusei Yatsura Rumiko Takahashi tarafından yazılan bir manga serisi.

Yaklaşık 22 cm boyunda olan bu figür koleksiyoncuların gözdelerinden.

Almak isteyenler için burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Grandista - Jojo

6. Grandista - Jojo

Grandista figürleri kalitesi ve yükselikleri ile öne çıkıyor.

Bu figrün de yüksekliği yaklaşık 26 cm.

Almak isteyenler için burada.

7. Max Factory Hololive

7. Max Factory Hololive

Tüm Hololive hayranlarının bayılacağı bir figür.

'Kar Çiçeği Lamy' figürünün yüksekliği yaklaşık 22 cm.

Almak isteyenler için burada.

8. Good Smile Company - Bocchi the Rock!

8. Good Smile Company - Bocchi the Rock!

'Bocchi the Rock!' animesinden 'Ijichi Nijika' 1/7 ölçekli bir figür haline getirilince ortaya bu sevimli figür çıkmış.

Sevimli ve göz kamaştırıcı gülümsemesi, sallanan yan at kuyruğu ve eteği ile harika bir figür.

Figürün yüksekliği yaklaşık olarak 23 cm.

Almak isteyenler için burada.

9. MegaHouse Gundam Girls Generation

9. MegaHouse Gundam Girls Generation

Yarı fermuarlı tulumuyla kendinden emin bir poz veren figürün boyu yaklaşık 20 cm.

Almak isteyenler için burada.

Bu kadar figür bana yetmez, yok mu daha çok diyenler buraya tıklayarak aradıkları madene kolaylıkla ulaşabilirler.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın