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Anıl Altan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Anıl Altan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Anıl Altan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Anıl Altan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.06.2025 - 13:33

Pelin Akil ile evlenen ve ikiz kız çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Anıl Altan, son günlerde boşanma iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Çiftin sosyal medya paylaşımlarındaki uzaklık ve açıklamaları kafaları karıştırırken, Altan cephesinden gelen açıklama iddiaları doğruladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan yakışıklı oyuncunun hem özel hayatı hem de kariyeri merak konusu oldu. 

Peki Anıl Altan kimdir, kaç yaşında, nereli? 

Gelin tüm detayları birlikte inceleyelim…

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Anıl Altan Kimdir?

Anıl Altan Kimdir?

Anıl Altan, Türk oyuncu ve sosyal medya içerik üreticisidir. Oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana ekranlarda farklı rollerde karşımıza çıkan Altan, özellikle gençlik dizileriyle adını duyurdu. Aynı zamanda Pelin Akil ile olan evliliği ve ikiz çocuklarıyla sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemdeyse, eşiyle olan ilişkisiyle gündemdeki yerini koruyor.

Anıl Altan Kaç Yaşında?

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 doğumludur. Yani 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. 

Anıl Altan Nereli?

Anıl Altan, İstanbul doğumludur. Eğitimini ve yaşamının büyük bölümünü de yine İstanbul’da geçirmiştir.

Anıl Altan Kariyer Başlangıcı

Anıl Altan Kariyer Başlangıcı

Anıl Altan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan “Arka Sıradakiler” dizisiyle adım attı. Bu projedeki performansıyla dikkat çeken Altan, daha sonra farklı dizilerde ve projelerde de kendini gösterdi. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra televizyon dünyasında sağlam adımlarla ilerledi.

Anıl Altan Özel Hayatı

Anıl Altan Özel Hayatı

Anıl Altan, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2019 yılında ikiz kız çocukları dünyaya geldi: Lina ve Alin. Aile pozlarıyla uzun süre örnek çift olarak anıldılar. Ancak geçtiğimiz günlerde gündeme gelen boşanma söylentileri çiftin takipçilerini üzdü. Son olarak Pelin Akil yaptığı açıklamayla yollarını ayırdıklarını doğrulandı.

Anıl Altan'ın Rol Aldığı Yapımlar

Anıl Altan'ın Rol Aldığı Yapımlar

  • 2018 – Bittin Sen (TV Filmi)

  • 2017 – Çember: Şehrin Günahları (Komiser Yardımcısı Volkan) (TV Filmi)

  • Hayat Bazen Tatlıdır

  • 2017 – Yarım Kalan (Sinema Filmi)

  • 2016 – Karayel (Arda) (Sinema Filmi)

  • 2015 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Selim) (TV Dizisi)

  • 2014 – Boynu Bükükler (TV Dizisi)

  • 2011 – Arka Sıradakiler (Tayfun) (TV Dizisi)

  • Diriliş: Ertuğrul – Konuk oyuncu olarak yer aldı.

Anıl Altan Güncel Projeleri

Anıl Altan Güncel Projeleri

Son dönemde ekranlarda aktif olarak bir projede yer almayan Anıl Altan, daha çok sosyal medya içeriklerine yönelmiş durumda. Eşiyle birlikte başladıkları bu dijital yolculuk, şimdilik bireysel olarak devam ediyor gibi görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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