Anadolu'yu Sesiyle Dolaştı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Aşık Mahzuni Şerif

İlk evliliğini çocukluk yıllarında dayısının kızı Emine ile imam nikâhıyla yaptı ve bu evlilikten Züleyha adında bir kızı dünyaya geldi. Ancak hayat her zaman türkü gibi akmıyor... Bu evlilik mektupla sona erdi. Evet, yanlış okumadınız: Mahzuni, eşinden mektup yoluyla boşandı.

Sonra hayatına farklı bir yol, bambaşka bir kadın girdi: Sovina, yani Mahzuni’nin deyimiyle Suna. Kendisi İtalyan asıllıydı ama gönlü Anadolu’ya düşmüştü belli ki. Bu evlilikten üç çocukları oldu: Ferhat, Şirin ve Emrah.