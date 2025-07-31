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Anadolu'yu Sesiyle Dolaştı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Aşık Mahzuni Şerif

etiket Anadolu'yu Sesiyle Dolaştı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Aşık Mahzuni Şerif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 23:31

Kimi sesler vardır, sadece kulakta değil, yürekte de iz bırakır. Kimi türkücüler vardır, sazıyla yalnızca ezgileri değil, bir halkın acısını, sevincini ve isyanını da taşır. İşte o isimlerden biri: Aşık Mahzuni Şerif. Bu hafta, “Müziğin Efsanelerinde” köşemizde onun hikâyesine kulak veriyoruz. Çünkü o sadece bir ozan değil, bir dönemin tanığıydı.

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1. Çocuk yaşta sazla tanıştı, büyüklerin derdini anlattı.

1. Çocuk yaşta sazla tanıştı, büyüklerin derdini anlattı.

Mahzuni’nin hikâyesi tam bir “Anadolu klasiği.” Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Berçenek köyünde doğdu. Ama öyle sıradan doğmadı bu adam; sanki sazla birlikte doğmuş gibi. Daha 15 yaşında eline aldığı sazla, nice büyük ozanı cebinden çıkaracak sözler söylemeye başlamış.

2. Mahzuni mi dedin? O zaten bir mahlas...

2. Mahzuni mi dedin? O zaten bir mahlas...

Kendisi aslında Şerif Cırık. Ama “Mahzuni” adını tasavvuf hocası vermiş. Şiire, söze, aşka bir meyil varmış bu çocuğun, belli ki herkes fark etmiş. Şimdilerde Instagram’da kullanıcı adı seçmek gibi değil o işler... Ruhuna uygun bir ad bulman gerekmiş.

3. İlk plağını 1964 yılında çıkardı ve ondan sonrası adeta bir türkü seli...

3. İlk plağını 1964 yılında çıkardı ve ondan sonrası adeta bir türkü seli...

453 plak, 50’den fazla kaset, 9 kitap... Az buz değil. Hangi ozan bu kadar üretmiş? Düşün, her biri ayrı bir hikâye, ayrı bir feryat. “Dom Dom Kurşunu” mesela... Kaç kuşak bu türküyle büyüdü.

4. “Bilmem Ağlasam mı Ağlamasam mı” gibi eserler unutulur mu hiç?

5. Sözleri cesurdu, cesaret gerektiriyordu söylemek

5. Sözleri cesurdu, cesaret gerektiriyordu söylemek

Mahzuni, türküleriyle sadece gönülleri fethetmedi, aynı zamanda cesurca politik mesajlar verdi. “Yuh Yuh” gibi eserleriyle dönemin siyasi iklimine meydan okudu.

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6. Yasaklar, hapisler onu susturamadı.

7. Köy medresesinden başlayan hikâye...

7. Köy medresesinden başlayan hikâye...

Mahzuni’nin farklı yönlerinden biri de çok yönlü bir insan olmasıydı. Sadece halk ozanı değil, medrese eğitimiyle de ilmi bilgisi olan bir adamdı. Teknik okullarda okudu, astsubay olarak askeri eğitim aldı. Bu sayede hem tasavvufi derinliği hem de sistem anlayışı vardı. Onu özel yapan da bu derin birikimdi; şiirlerinde hem ruhani hem de toplumsal analizler vardı.

8. Mahzuni Şerif'in türküleri kadar hayatı da tam bir "Anadolu destanı."

8. Mahzuni Şerif'in türküleri kadar hayatı da tam bir "Anadolu destanı."

İlk evliliğini çocukluk yıllarında dayısının kızı Emine ile imam nikâhıyla yaptı ve bu evlilikten Züleyha adında bir kızı dünyaya geldi. Ancak hayat her zaman türkü gibi akmıyor... Bu evlilik mektupla sona erdi. Evet, yanlış okumadınız: Mahzuni, eşinden mektup yoluyla boşandı.

Sonra hayatına farklı bir yol, bambaşka bir kadın girdi: Sovina, yani Mahzuni’nin deyimiyle Suna. Kendisi İtalyan asıllıydı ama gönlü Anadolu’ya düşmüştü belli ki. Bu evlilikten üç çocukları oldu: Ferhat, Şirin ve Emrah.

9. Ancak her masal mutlu sonla bitmiyor.

9. Ancak her masal mutlu sonla bitmiyor.

Bir gün Suna evi terk etti. Ozan da kaderine küsmeden, yeniden yüreğini açtı. Üçüncü kez evlendi. Bu kez hayatına Gaziantep’te öğretmenlik yapan Fatma Hanım girdi. Bu evlilikten de tam dört çocuk geldi: Derya, Bülent Ali, Gülde Şeyda ve Sezde Yetiş.

10. Aşık geleneğini modern dünyaya taşıdı.

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11. Ve her hikâyenin bir vedası vardır...

12. Ve 17 Mayıs 2002 günü, Almanya’nın Köln kentinde, yüreğimize kazınan o son nokta kondu.

12. Ve 17 Mayıs 2002 günü, Almanya’nın Köln kentinde, yüreğimize kazınan o son nokta kondu.

Ve 17 Mayıs 2002 günü, Almanya’nın Köln kentinde, yüreğimize kazınan o son nokta kondu. Üstelik öldüğünde, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde süren davası hâlâ sonuçlanmamıştı. 

Cenazesi, vasiyeti üzerine Hacı Bektaş Veli Külliyesi’nin hemen yanındaki Çilehane’de toprağa verildi. Ve mezar taşında, her şeyin özeti gibi duran şu dizeler yazılı:

“Eğer bana gel gel olsa yüceden, çırpar kanadımı uçar giderim.

İsteğim yok gündüz ile geceden, ben bir Mahzuni’yim naçar giderim.”

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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