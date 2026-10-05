article/comments
article/share
Haberler
Blog
Anabilim Spor Kulübü Yeni Sezona Yıldızlarla Başladı

Anabilim Spor Kulübü Yeni Sezona Yıldızlarla Başladı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
05.10.2026 - 13:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Anabilim Spor Kulübü, yeni spor sezonunu “Meet The Teams” organizasyonuyla açtı. Hakan Çark’ın organizasyonunu yürüttüğü, Emre Tilev’in sunduğu etkinlikte milli futbolcu Cenk Tosun, dünya rekortmeni yüzcü Emre Sakçı, olimpik yüzcü Burcu Dolunay ve spor dünyasından çok sayıda önemli isim genç sporcularla buluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etkinlikte farklı branşlarda başarı elde eden Anabilim sporcuları ödüllendirilirken, üç genç yeteneğe de burs verildi. Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta milli sporcular yetiştiren kulübün ulusal ve uluslararası başarıları da paylaşıldı.

Etkinlikte farklı branşlarda başarı elde eden Anabilim sporcuları ödüllendirilirken, üç genç yeteneğe de burs verildi. Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta milli sporcular yetiştiren kulübün ulusal ve uluslararası başarıları da paylaşıldı.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, sporun çocukların disiplin, mücadele ve takım ruhu kazanmasındaki önemine dikkat çekerek, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, sporun çocukların disiplin, mücadele ve takım ruhu kazanmasındaki önemine dikkat çekerek, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Anabilim Spor Kulübü, yeni spor sezonunu “Meet The Teams” organizasyonuyla açtı. Hakan Çark’ın organizasyonunu yürüttüğü, Emre Tilev’in sunduğu etkinlikte milli futbolcu Cenk Tosun, dünya rekortmeni yüzücü Emre Sakçı, olimpik yüzücü Burcu Dolunay ve spor dünyasından çok sayıda önemli isim genç sporcularla buluştu.

Etkinlikte farklı branşlarda başarı elde eden Anabilim sporcuları ödüllendirilirken, üç genç yeteneğe de burs verildi. Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta milli sporcular yetiştiren kulübün ulusal ve uluslararası başarıları da paylaşıldı.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, sporun çocukların disiplin, mücadele ve takım ruhu kazanmasındaki önemine dikkat çekerek, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın