Anabilim Spor Kulübü Yeni Sezona Yıldızlarla Başladı
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Anabilim Spor Kulübü, yeni spor sezonunu “Meet The Teams” organizasyonuyla açtı. Hakan Çark’ın organizasyonunu yürüttüğü, Emre Tilev’in sunduğu etkinlikte milli futbolcu Cenk Tosun, dünya rekortmeni yüzcü Emre Sakçı, olimpik yüzcü Burcu Dolunay ve spor dünyasından çok sayıda önemli isim genç sporcularla buluştu.
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Etkinlikte farklı branşlarda başarı elde eden Anabilim sporcuları ödüllendirilirken, üç genç yeteneğe de burs verildi. Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta milli sporcular yetiştiren kulübün ulusal ve uluslararası başarıları da paylaşıldı.
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Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, sporun çocukların disiplin, mücadele ve takım ruhu kazanmasındaki önemine dikkat çekerek, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
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