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Ana Yemek Hazır, Eşlikçisi Yok Diyenlere: Sofranızın Zenginleşmesini Sağlayacak 10 Aperatif Tarif

etiket Ana Yemek Hazır, Eşlikçisi Yok Diyenlere: Sofranızın Zenginleşmesini Sağlayacak 10 Aperatif Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 18:01

Ana yemek konusunda ne kadar yetenekli olsanız da sofranızı renklendirmek için çeşitli atıştırmalıklara ihtiyacınız vardır. Eğer her yemekle mükemmel giden, muhteşem giden ve en önemlisi de yiyen herkesi kendine hayran bırakan tarifler arıyorsanız; o zaman bu listeyi mutlaka not etmelisiniz!

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1. Avokadolu Yumurta

1. Avokadolu Yumurta

Avokadonun lezzeti de faydası da saymakla bitmez. Bu nedenle sofraya ekstra renk ve tat katmak için ondan daha iyi bir alternatif düşünülemez.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 yumurta

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

Yapılışı:

1. Avokadoyu bir bıçak yardımıyla ikiye bölün.

2. Kaşık yardımı ile çekirdek kısmını çıkarıp biraz ortasını oyun. 

3. Ardından yumurtayı avokadonun boşalan kısmına kırın ve baharatlarla zenginleştirin.

4. Hazırladığınız avokadoyu Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirip 160 derecede 13 dakika pişirin.

Sağlıklı avokadonuz hazır. Elinize sağlık! 👏

2. Kaşarlı Mantar

2. Kaşarlı Mantar

En güzel aperatiflerden biri olan kaşarlı mantarı yapmak hem çok kolay hem de çok keyifli. 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 15 mantar

  • Rende kaşar

  • Dilim tereyağı

Yapılışı:

1. Mantarları temizleyin ve Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin. 8 dakika boyunca belirtilen ayarla pişirin.

2. Mantarlar pişince üstlerine yağ ilave edip pişirmeye devam edin. 

3.  Son olarak kaşarlarını da ekleyip 1 dakika daha pişirin.

Philips Airfryer 3000 Serisi 'nin çift haznesi, ihtiyacınıza uygun boyutlu sepeti kullanmanızı sağlar. Böylece mantar miktarına bağlı olarak 6 litrelik büyük hazneyi veya 3 litrelik küçük hazneyi kullanabilir, ihtiyacınıza uygun bir pişirme deneyimi elde edebilirsiniz. ✌️

3. Dilim Domates Mezesi

3. Dilim Domates Mezesi

Yazın sulu sulu domateslerini iştah açan hem de sofrayı renklendiren bir mezeye çevirmeye hazır mısınız?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • İstediğiniz kadar domates

  • Rende kaşar peynir

Yapılışı:

1. Önce domatesleri yıkayın ve dilimleyin.

2. Bu şekilde yan yana dizerek Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin ve 12 dakika boyunca belirtilen ayarla pişirin.

3. Sürenin sonunda her dilimin üzerine kaşar peyniri koyun ve eriyene kadar pişirin.

Philips Airfryer 3000 Serisi oldukça pratiktir. Aynı anda 2 sepette pişirme işlemi yapabileceğiniz için istediğiniz kadar domatesi maksimum hızda pişirebilirsiniz. Hem de iki hazne için tek tuşla ayar yapma avantajıyla birlikte! 🧡

4. Kabak Basma

4. Kabak Basma

Yazın bir diğer favori sebzelerinden olan kabağın her hali güzel. Ama eğer onu sevmekte zorlanıyorsanız dereotlu ve havuçlu bu halini bir deneseniz iyi olur.

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Airfyer 3000 haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.

3. Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

4. Belirtilen ayarlarla pişirin.

5. Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin. 

Cihazın kolay pişirme için geliştirilmiş programları, kontrol etme ve tahmin etme zorunluluklarını ortadan kaldırır. İki hazne için de dokunmatik ekran üzerinden ayar belirledikten sonra, arkanıza yaslanıp yemek olana kadar beklemekten başka yapmanız gereken bir şey kalmaz.

Afiyet olsun. 🤗

5. Karnabahar Kızartması

5. Karnabahar Kızartması

Çıtır çıtır hem de yağsız bir karnabahar kızartması kimin hoşuna gitmez ki?

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 litre su

Yapılışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara bölün ve Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin. Üzerine suyu da ekleyip 10 dakika pişirin.

2. Biraz piştikten sonra yağ, tuz ve sarımsak tozunu da ilave edin.

3. Daha sonra 5 dakika daha bu şekilde pişirin.

Cihazın geleneksel yöntemlere kıyasla %90 daha az yağ gerektiren pişirme teknolojisi, karnabaharları maksimum lezzet ve besin değeriyle pişirmenizi sağlayacak. Üstelik bir yanda karnabaharları hazırlarken, diğer tarafta ana yemeği yapmanıza izin vererek, hem de kokuları birbirine karıştırma riski olmadan! 🤩

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6. Pancarlı Humus

6. Pancarlı Humus

Humusun her hali güzel. Ama özellikle sofranızda, kızartmaları banmak veya ekmeğe sürmek için renkli bir şeyler olsun istiyorsanız onun pancarlı halini mutlaka denemeniz gerek!

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gr pancar

  • 250 gr haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Pancarı küp küp doğrayıp ezilmiş sarımsakla karıştırın, üzerine tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

2. Pancarları Philips Airfryer 3000 sepetine alıp belirtilen ayarda pişirin.

3. Pancarlar piştikten sonra kalan tüm malzemeleri miksere alıp püre haline getirin. 

İşte bu kadar basit! 😋

7. Hera Kebabı

7. Hera Kebabı

Hindistan'ın popüler atıştırmalıklarından olan Hara Kebabı, sofranıza yemyeşil bir renk katmak için en farklı lezzetlerden. Kimilerinin ana yemekten bile çok seveceği bu tarife özel davetlerinizde yer vermek isteyebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 35 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gram bezelye

  • 200 gram patates

  • 100 gram ıspanak

  • 1 sivri biber

  • 10 gram chaat masala (baharat karışımı)

  • Bir yemek kaşığı yer fıstığı

  • Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Patatesleri ve bezelyeleri haşlayın.

2. Haşlandıktan sonra bir kaba alıp iyice ezin. 

3. Ispanakları da çok kısa bir süre haşlayın.

4. Ardından tüm malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırın.

5. Karışımı köfte boyutunda parçalara ayırıp üzerine yer fıstığı koyun ve ardından Philips Airfryer 3000 sepetine aktarın. Bu şekilde üzerleri kızarana kadar pişirin.

6. Piştikten sonra sıcak servis edelim.

Afiyet olsun! 👍

8. Falafel Topları

8. Falafel Topları

Protein değeri yüksek, tadı ise enfes olan humus bazıları için ana öğün. Herkesin sevdiği bu çok özel tarifi de ziyafet sofralarınıza eşlik etmesi için hazırlayabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gram nohut konservesi

  • 1 diş sarımsak

  • Birkaç dal maydanoz

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 çorba kaşığı un

  • 50 gram marul

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı kişniş

Servis için:

  • 200 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Konserve nohutları suyunu süzdükten sonra mutfak robotuna alıp çekin.

2. Ardından kalan diğer malzemeleri ekleyerek karışımı bir kez daha çekin.

3. Homojen olan karışımdan minik toplar elde edin.

4. Topları Philips Airfryer 3000 haznesine yerleştirip pişirin.

5. Pişen falafel toplarını süzme yoğurt ile servis edin. Dilerseniz diğer favori soslarınızı da kullanabilirsiniz.

Çift hazneli harika teknoloji sayesinde bir tarafta falafelleri pişirirken, diğer tarafta listemizdeki diğer tariflerden birini pişirebilirsiniz. Kokuları birbirine karıştırmadan her sepeti kendi ayarıyla pişiren teknoloji sayesinde mutfakta çok daha hızlı ve pratik hale gelebilirsiniz.

Afiyet olsun! 😘

9. Peynirli Kapya Biber Mezesi

9. Peynirli Kapya Biber Mezesi

Yazın favorilerinden kapyanın köz hali, salatası, kısaca her şeyi güzel. Ama onun peynirle yakaladığı uyuma diğerlerinden daha çok bayılacaksınız.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 kapya biber

  • 100 gram beyaz peynir

  • 50 gram lor peyniri

Yapılışı:

1. Önce kapya biberleri ortadan dikine şekilde bölün.

2. Bu şekilde Philips Airfryer 3000 sepetine yerleştirin ve 5 dakika közleyin.

3. Bu esnada beyaz peyniri ve lor peyniri karıştırın. 

4. Közlediğiniz biberlerin içine peynir dolgusundan pay edin ve tekrar sepete alıp 5 dakika pişirin.

Farklı bir eşlikçi arıyorsanız bu tarif tam size göre. 😎

10. Patlıcan Pane

10. Patlıcan Pane

Patlıcanı çok yağ çektiği için pişirmekten korkuyorsanız artık çekinmenize gerek yok. Çünkü sadece 1 yemek kaşığı yağ ile bile harikalar yaratmanız artık mümkün.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 patlıcan

  • 2 yumurta

  • 1 kg mısır unu

  • Yağ

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları halka halka dilimleyin.

2. Dilimlediğiniz patlıcanları kararmaması için tuzlu suda bekletin.

3. Sonrasında önce yumurtaya sonra mısır ununa bulayıp güzelce paneleyin.

4. Hazırladığınız patlıcanları Philips Airfryer 3000 sepetine aralarında boşluk kalacak şekilde dizin ve üzerlerine yağ püskürtün.

5. Bu şekilde pişirin.

Cihazın yağsız pişirme ve Rapid Air teknolojisi sayesinde patlıcanlar hem yağsız pişecek, hem de çıtır çıtır ve tam kıvamında olacak.

Afiyet olsun! 😋

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