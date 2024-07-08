Ana Yemek Hazır, Eşlikçisi Yok Diyenlere: Sofranızın Zenginleşmesini Sağlayacak 10 Aperatif Tarif
Ana Yemek Hazır, Eşlikçisi Yok Diyenlere: Sofranızın Zenginleşmesini Sağlayacak 10 Aperatif Tarif
Ana yemek konusunda ne kadar yetenekli olsanız da sofranızı renklendirmek için çeşitli atıştırmalıklara ihtiyacınız vardır. Eğer her yemekle mükemmel giden, muhteşem giden ve en önemlisi de yiyen herkesi kendine hayran bırakan tarifler arıyorsanız; o zaman bu listeyi mutlaka not etmelisiniz!
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1. Avokadolu Yumurta
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2. Kaşarlı Mantar
3. Dilim Domates Mezesi
4. Kabak Basma
5. Karnabahar Kızartması
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