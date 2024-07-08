Ana Yemek Hazır, Eşlikçisi Yok Diyenlere: Sofranızın Zenginleşmesini Sağlayacak 10 Aperatif Tarif

Yazın bir diğer favori sebzelerinden olan kabağın her hali güzel. Ama eğer onu sevmekte zorlanıyorsanız dereotlu ve havuçlu bu halini bir deneseniz iyi olur.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

1 adet kabak

1 adet havuç

1 tutam tuz

1/4 demet dereotu

1 su bardağı

İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Airfyer 3000 haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.

3. Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin.

4. Belirtilen ayarlarla pişirin.

5. Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin.

Cihazın kolay pişirme için geliştirilmiş programları, kontrol etme ve tahmin etme zorunluluklarını ortadan kaldırır. İki hazne için de dokunmatik ekran üzerinden ayar belirledikten sonra, arkanıza yaslanıp yemek olana kadar beklemekten başka yapmanız gereken bir şey kalmaz.

Afiyet olsun. 🤗