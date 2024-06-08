Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!
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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı.
Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran ay-yıldızlı milli takım, bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı.
Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı 14. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 32. dakikada Fatih Şentürk'ün penaltıdan attığı gollerle yendi. Ay-yıldızlı milliler, bu zaferle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.
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Herşeye rağmen bu ülkede gurur verici şeyler de olabiliyor demek ki,umut ve iyilik hiçbir zaman ölmez ,tebrik ediyorum...
Gurur gurur helal olsun 👏🇹🇷
Siyasetin arada unuttukları tüm spor dalları şahlanıyor nedense 💪