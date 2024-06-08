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Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!

Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 19:20 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 19:51

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda tarih yazdı. Final maçında İspanya'yı 3-0'lık skorla yenen ay-yıldızlı milliler, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı.

Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran ay-yıldızlı milli takım, bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı.

Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran ay-yıldızlı milli takım, bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı.

Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı 14. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 32. dakikada Fatih Şentürk'ün penaltıdan attığı gollerle yendi. Ay-yıldızlı milliler, bu zaferle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı 14. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 32. dakikada Fatih Şentürk'ün penaltıdan attığı gollerle yendi. Ay-yıldızlı milliler, bu zaferle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.
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Hasan Tahsin

Herşeye rağmen bu ülkede gurur verici şeyler de olabiliyor demek ki,umut ve iyilik hiçbir zaman ölmez ,tebrik ediyorum...

merve

Gurur gurur helal olsun 👏🇹🇷

EngineerMind

Siyasetin arada unuttukları tüm spor dalları şahlanıyor nedense 💪