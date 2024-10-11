Alternatif Müzik Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Alternatif Müzik Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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1. Radiohead'in "OK Computer" albümü 1997 yılında yayınlanmıştır.
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2. The Cure'un solisti Robert Smith, grubun kurulduğu günden beri tek sürekli üyesidir.
3. Pixies, "Smells Like Teen Spirit" şarkısıyla ünlüdür.
4. Sonic Youth, alternatif rock sahnesinin önemli gruplarından biridir ve 1981 yılında New York'ta kurulmuştur.
5. "Paranoid Android" şarkısı, Muse grubunun en bilinen parçalarından biridir.
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