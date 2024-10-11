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Alternatif Müzik Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Alternatif Müzik Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:04

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1. Radiohead'in "OK Computer" albümü 1997 yılında yayınlanmıştır.

1. Radiohead'in "OK Computer" albümü 1997 yılında yayınlanmıştır.

2. The Cure'un solisti Robert Smith, grubun kurulduğu günden beri tek sürekli üyesidir.

2. The Cure'un solisti Robert Smith, grubun kurulduğu günden beri tek sürekli üyesidir.

3. Pixies, "Smells Like Teen Spirit" şarkısıyla ünlüdür.

3. Pixies, "Smells Like Teen Spirit" şarkısıyla ünlüdür.

4. Sonic Youth, alternatif rock sahnesinin önemli gruplarından biridir ve 1981 yılında New York'ta kurulmuştur.

4. Sonic Youth, alternatif rock sahnesinin önemli gruplarından biridir ve 1981 yılında New York'ta kurulmuştur.

5. "Paranoid Android" şarkısı, Muse grubunun en bilinen parçalarından biridir.

5. "Paranoid Android" şarkısı, Muse grubunun en bilinen parçalarından biridir.
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6. PJ Harvey, hem vokal hem de çeşitli enstrümanları çalabilen İngiliz bir müzisyendir.

6. PJ Harvey, hem vokal hem de çeşitli enstrümanları çalabilen İngiliz bir müzisyendir.

7. "Blue Monday" şarkısı, Joy Division'ın en çok satan single'ıdır.

7. "Blue Monday" şarkısı, Joy Division'ın en çok satan single'ıdır.

8. "Is This It" albümü, The Strokes'un çıkış albümüdür ve 2001 yılında yayınlanmıştır.

8. "Is This It" albümü, The Strokes'un çıkış albümüdür ve 2001 yılında yayınlanmıştır.
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