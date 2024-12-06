Altcoin Yatırımı Hangi Borsada Yapılır?

Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bu dönemde en çok yükselen altcoin'ler merak konusu. Altcoin'lere yatırım yapmak için borsa seçiminin önemi artarken, CoinTR altcoin listelemeleriyle borsalar arasında öne çıktı.

Kasım ayı boyunca yükseliş eğilimini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve rekor kıran Bitcoin'deki trend, altcoin piyasalarını da canlandırdı. “Altcoin boğası ne zaman başlayacak?” tartışmaları devam ederken, bu fırsatı kaçırmak istemeyen yatırımcıların da güvenebilecekleri ve en yeni altcoin’lere erişebilecekleri altcoin borsası arayışları arttı.