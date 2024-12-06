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Altcoin Yatırımı Hangi Borsada Yapılır?

Altcoin Yatırımı Hangi Borsada Yapılır?

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Onedio Content - Onedio Editörü
06.12.2024 - 18:20

Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bu dönemde en çok yükselen altcoin'ler merak konusu. Altcoin'lere yatırım yapmak için borsa seçiminin önemi artarken, CoinTR altcoin listelemeleriyle borsalar arasında öne çıktı.

Kasım ayı boyunca yükseliş eğilimini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve rekor kıran Bitcoin'deki trend, altcoin piyasalarını da canlandırdı. “Altcoin boğası ne zaman başlayacak?” tartışmaları  devam ederken, bu fırsatı kaçırmak istemeyen yatırımcıların da güvenebilecekleri ve en yeni altcoin’lere erişebilecekleri altcoin borsası arayışları arttı.

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Altcoin nedir?

Altcoin nedir?

Bitcoin dışında kalan tüm kripto varlıklar Altcoin olarak tanımlanır ve blok zinciri teknolojisini kullanarak farklı özellikler, kullanım alanları sunarlar. Altcoin'ler isimlerini Bitcoin'e 'alternatif' olma özelliğiyle alır. İlk Altcoin'ler  Bitcoin'in ortaya çıktığı 2009'dan iki yıl sonra 2011 yılında piyasaya sürülmüştür. Bilinen ilk altcoin’ler, Nisan 2011’de tanıtılan Namecoin ve Ekim 2011’de piyasaya sürülen Litecoin’dir.

En popüler altcoin’ler hangileri?

En popüler altcoin’ler hangileri?

Coinranking verilerine göre en popüler altcoin'ler, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Tron (TRX), Ton (TON), Shiba Inu (SHIB) olarak sıralanıyor. Bitcoin'deki yükselişin piyasa değeri en yüksek altcoin'lere yaradığı haberlerden anlaşılıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın istifa tarihini açıklamasının ardından Ripple %25 değer kazanarak dikkat çekerken, Solana 260 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu iki altcoin, yatırımcılar arasında en çok aranan kripto varlıklar arasında yer alıyor. Öte yandan Fetch AI (FET), Render Token (RENDER), Hedera (HBAR) gibi altcoin'ler de son dönemin öne çıkan altcoin'leri arasında.

Dikkat edilmesi gerekenler: Altcoin borsası nasıl seçilir?

Dikkat edilmesi gerekenler: Altcoin borsası nasıl seçilir?

Blok zinciri teknolojisinin gelişmesi ve kripto para birimi geliştirmenin kolaylaşması, altcoin sayılarının artmasını da beraberinde getiriyor. Bu durumda altcoin portföyü oluşturmak isteyen yatırımcıların borsa seçimi önem kazanıyor. Yatırımcıların bir altcoin borsası seçerken dikkat etmesi gereken kriterler ise  likidite, listeleme takvimi, 7/24 destek hizmeti ve işlem ücretleri olarak sıralanıyor.

  • Likidite: Kripto al sat yaparken likidite, piyasa fiyatını etkilemeden bir varlığın ne kadar kolay alınıp satılabileceğini belirler. Yüksek likidite sunan altcoin borsalarında, işlemleri daha hızlı ve  istikrarlı fiyatlarla yapma imkanı bulunur.

  • Listeleme takvimi: 2017’de Ethereum'un yükselişiyle başlayan ilk halka arz (ICO) trendi, altcoin piyasasında bir büyümeye sebep oldu. Günümüzde piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde 100'den fazla altcoin olduğu biliniyor. Dinamikleri hızlı değişen kripto piyasasında 2025'te altcoin fırsatlarını yakalamak isteyen yatırımcıların, düzenli ve güvenilir altcoin listelemesi yapan bir borsa seçmesi bu açıdan önemli.

  • 7/24 destek: Kripto para platformları yatırımcıların paralarını yatırdığı finansal kuruluşlardır. Bu noktada güvenilirlik, şeffaflık ve 7/24 canlı destek hizmeti, altcoin borsası arayan yatırımcıların dikkat etmesi gereken başlıca kriterler arasında yer alır.

  • İşlem ücretleri: Altcoin yatırımcıları genellikle düzenli ve sık al/sat yapar. Yaptıkları her işlemde ödedikleri işlem ücretleri, maliyetlerini artırabilir. Bu noktada, CoinTR gibi piyasa yapıcı işlemlerinde %0 komisyon sunan altcoin borsaları tercih edilebilir.

2025 yılında yatırım yapmak için en iyi altcoin borsaları

2025 yılında yatırım yapmak için en iyi altcoin borsaları

CCData analizi, yüksek hacimli borsaların 2024’ün ilk altı ayında yaptıkları coin listelemelerinin toplamda %11,6 artarak 2.066’ya ulaştığını gösteriyor. Türkiye’de yerleşik yerli kripto para borsalarının altcoin listeleme sayıları ise genellikle 150-200 arasında değişiyor.

En çok altcoin listeleyen küresel borsalar: Kripto veri platformu Messari’ye göre MEXC Global, 2.300’ün üzerinde altcoin listelemesiyle en çok altcoin listeleyen borsalar arasında ilk sırada yer alıyor. MEXC Global’ı 2 bin altcoin listelemesiyle Gateio, 1.500’ü aşkın altcoin listelemesiyle BitMart ve 1.200’den fazla altcoin listelemesiyle KuCoin izliyor.

En çok altcoin listeleyen yerel borsalar: Türkiye’de yerleşik ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan yerli kripto para borsalarının listeleme ortalamaları 150-200 olarak ölçülüyor. Ancak her altcoin için TRY işlem olanağı sunan borsa arayışında olan altcoin yatırımcılarının bu faktörü de dikkate alması gerekiyor.

Altcoin yatırımları için güvenli adres: CoinTR

Altcoin yatırımları için güvenli adres: CoinTR

“Herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” mottosuyla marka kimliğini yenileyen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan yerli kripto varlık borsası CoinTR, Bitcoin dahil 250'den fazla kripto varlık ve altcoin listelemesi; 153 kripto para biriminde TRY işlem olanağıyla altcoin yatırımcıları için  ideal bir işlem platformunu sunuyor. Piyasa yapıcı işlemlerinde sıfır komisyon avantajıyla altcoin yatırımcıları tarafından sıkça tercih edilen, güvenilir, hızlı ve erişilebilir altyapısıyla kolay al/sat işlemleri için kullanılabilen CoinTR; finans sektörünün deneyimli isimlerinden oluşan uzman yönetim kadrosuyla da güveni pekiştiriyor.

“Kriptonun Güvenli Noktası” CoinTR’de işlem yapmaya başlamak için e-posta adresi ve telefon numarasıyla kripto yatırım hesabı açmak ve KYC doğrulama işlemlerini tamamlamak yeterli oluyor.

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