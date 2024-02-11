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Alper Gezeravcı'nın Güveç Hasretinden Super Bowl'u Yemek Sananlara Son 24 Saatin Viral Twitter Paylaşımları

Alper Gezeravcı'nın Güveç Hasretinden Super Bowl'u Yemek Sananlara Son 24 Saatin Viral Twitter Paylaşımları

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 15:30

Twitter artık gündemin takip edildiği yer olmayı çoktan geçti. Üstüne gündemi belirleyen mecra oldu. Bakalım son 24 saat içinde neler konuşuldu?

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1. Şöyle güzel bir pazar kahvaltısından sonra bu tweet iyi gider😂

1. Şöyle güzel bir pazar kahvaltısından sonra bu tweet iyi gider😂
twitter.com

2. Nisan'da yine uzaya gideceğimizi öğrenince biz😂

3. Bir akademisyene annesinden tava çaldıran hayat size neler etmez ya...

3. Bir akademisyene annesinden tava çaldıran hayat size neler etmez ya...
twitter.com

4. Alper Gezeravcı'nın güveç hasreti bitti😂

5. Norveç olsa beğenirdiniz ama Erzincan çıkınca hep beraber bir şok olduk.

5. Norveç olsa beğenirdiniz ama Erzincan çıkınca hep beraber bir şok olduk.
twitter.com
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6. Babalar salsanız mı acaba biraz?

6. Babalar salsanız mı acaba biraz?
twitter.com

7. Bu video şakadır inş...

8. Yapayını bile alamadık...

8. Yapayını bile alamadık...
twitter.com

9. Bunu başka fark eden var mı?

9. Bunu başka fark eden var mı?
twitter.com

10. Olayı çok yanlış anlayanlar...😂

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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. Aga be...

12. Aga be...
twitter.com

13. 😂

14. 😓

14. 😓
twitter.com

15.

15.
twitter.com
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16. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

16. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
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