Alper Gezeravcı'nın Güveç Hasretinden Super Bowl'u Yemek Sananlara Son 24 Saatin Viral Twitter Paylaşımları
Alper Gezeravcı'nın Güveç Hasretinden Super Bowl'u Yemek Sananlara Son 24 Saatin Viral Twitter Paylaşımları
Twitter artık gündemin takip edildiği yer olmayı çoktan geçti. Üstüne gündemi belirleyen mecra oldu. Bakalım son 24 saat içinde neler konuşuldu?
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1. Şöyle güzel bir pazar kahvaltısından sonra bu tweet iyi gider😂
3. Bir akademisyene annesinden tava çaldıran hayat size neler etmez ya...
5. Norveç olsa beğenirdiniz ama Erzincan çıkınca hep beraber bir şok olduk.
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6. Babalar salsanız mı acaba biraz?
8. Yapayını bile alamadık...
9. Bunu başka fark eden var mı?
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11. 😂
12. Aga be...
14. 😓
15.
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16. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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