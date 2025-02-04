Almanya'nın En Sağlam Rapper'larından Sido'nun En Muhteşem 14 Şarkısı
Almanya'nın En Sağlam Rapper'larından Sido'nun En Muhteşem 14 Şarkısı
Paul Hartmut Würdig, namı diğer SIDO! SIDO'yu tanımayanınız kalmasın dedik ve bir Big SIDO listesi hazırladık! İyi dinlemeleeer!
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1. SIDO - Schlechtes Vorbild
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2. SIDO - Bilder Im Koph
3. SIDO - Aygen Auf
4. SIDO - Mein Block
5. SIDO - Halt Dein Maul
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6. SIDO - Mama Ist Stolz
7. SIDO - Liebe
8. SIDO - Tausend Tattoos
9. SIDO - Endstation
10. SIDO - Herz
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11. SIDO - Der Himmel Soll Warten ft. Adel Tawil
12. SIDO & B-TIGHT - Hol Doch Die Polizei
13. SIDO - Weihnachtssong
14. SIDO - Hey Du
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