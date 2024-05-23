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Almanya’da Hastanelik Olmuştu: Şirin Payzın’dan Ayrılık Mesajı

Almanya’da Hastanelik Olmuştu: Şirin Payzın’dan Ayrılık Mesajı

halk tv
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 12:24

Ünlü gazeteci Şirin Payzın, Halk TV ekranlarında yayınlanan “Sözüm Var” programından ayrıldığını açıkladı. Ayrılık haberini sosyal medyadan paylaşan Pazın, geçtiğimiz günlerde söyleşi için gittiği Almanya’da kaza geçirmiş ve uzun süre ekranlardan ayrı kalmıştı.

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Halk TV’nin bilinen yüzlerinden Şirin Payzın, Barış Terkoğlu ile birlikte hazırladığı “Sözüm Var” programından ayrıldığını duyurdu.

Halk TV’nin bilinen yüzlerinden Şirin Payzın, Barış Terkoğlu ile birlikte hazırladığı “Sözüm Var” programından ayrıldığını duyurdu.

Dünkü programda canlı yayında ayrılma kararı aldığını duyuran Payzın, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Dünkü programda canlı yayında ayrılma kararı aldığını duyuran Payzın, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

"Bir ayrılma haberi ve teşekkür; Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım , sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu‘na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa'ya , güzelliği ,neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar‘a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a, az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halktv haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim.. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez.”

"Bir ayrılma haberi ve teşekkür; Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım , sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu‘na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa'ya , güzelliği ,neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar‘a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a, az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halktv haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim.. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez.”
twitter.com

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