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Almanya'da Bir Araç Kalabalığın İçine Girdi: Çok Sayıda Yaralı Var

Almanya'da Bir Araç Kalabalığın İçine Girdi: Çok Sayıda Yaralı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2025 - 13:00 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 13:53

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya’nın Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı. Olayda 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. 

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Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına daldı.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına daldı.

Olayda en az 20 kişi yaralandı, çok sayıda ambulans ve polis bölgeye sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın kasıtlı olup olmadığı henüz bilinmezken, polis soruşturma başlattı.

Münih kenti 14-16 Şubat tarihlerinde Münih Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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