Alışveriş Tercihlerine Göre Aylık Gelirini Tahmin Ediyoruz!
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Alışveriş sepetin, aylık kazancının en temel göstergesidir. Evdeki ihtiyaçlarını sepete doldururken yaptığın seçimler, gerçekte neye ihtiyacın olduğunu gösterirken yaşam standartların hakkında da ipucu verir. Bu test, alışveriş önceliklerin ve tercihlerine göre ne kadar zengin olduğunu gösteriyor? Bakalım sen ayağını bütçene göre uzatma konusunda ne kadar başarılısın?
1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını!
3.
4. Önümüz yaz. Senin kurtarıcın hangisi olacak?
5. Yıl boyu beklediğin dev indirim dönemi geldi! Mutfağına ilk önce bunlardan hangisini alırsın?
6. Online alışveriş yaparken sepetinin kontrolden çıkmaması için ne yaparsın?
7. Elektronik ve teknoloji bölümünde uzun süredir beklediğin kampanya başladı. Önce hangisini alırsın?
8. Maaşın yatar yatmaz alışveriş hayalleri kurmaya başlar mısın?
9. Kişisel bakım ve güzellik rutinlerini zenginleştirecek bir ürün bunlardan hangisi olabilir?
10. Gelelim evdeki patili dostuna. İndirimde onun için seçeceğin ürün ne olurdu?
11. Peki bir kıyafet veya ayakkabı alırken markayı ne kadar önemsersin?
12. Son olarak, indirimleri seviyor musun?
Asgari Ücret: 30.000 TL - 35.000 TL
35.000 TL - 55.000 TL
55.000 TL - 85.000 TL
85.000 TL ve üzeri
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