Alışveriş Tercihlerine Göre Aylık Gelirini Tahmin Ediyoruz!

Senin alışveriş alışkanlıkların, deneyimi ve lüksü ön planda tuttuğunu gösteriyor. Kupon, indirim ya da kampanya gibi şeyler aslında senin ihtiyaç duymadığın şeyler. Çünkü sen bir ürün satın alırken onun hayatına kattığı konfora odaklanıyorsun. Tasarım ise senin için başlı başına bir kritere dönüşüyor. Bir şeyi beğenirsen etikette yazan fiyat ne olursa olsun, hiç düşünmeden satın alabiliyorsun. Alışverişlerdeki bu rahat, esnek ve özgür tavrın senin 85.000 TL ve üzeri kazandığını gösteriyor. Ne de olsa teknolojik ürünler, tasarım harikası parçalar ve kaliteli cilt bakım ekipmanları senden soruluyor.