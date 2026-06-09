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Alışveriş Tercihlerine Göre Aylık Gelirini Tahmin Ediyoruz!

Alışveriş Tercihlerine Göre Aylık Gelirini Tahmin Ediyoruz!

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09.06.2026 - 17:09
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Alışveriş sepetin, aylık kazancının en temel göstergesidir. Evdeki ihtiyaçlarını sepete doldururken yaptığın seçimler, gerçekte neye ihtiyacın olduğunu gösterirken yaşam standartların hakkında da ipucu verir. Bu test, alışveriş önceliklerin ve tercihlerine göre ne kadar zengin olduğunu gösteriyor? Bakalım sen ayağını bütçene göre uzatma konusunda ne kadar başarılısın?

1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını!

3.

4. Önümüz yaz. Senin kurtarıcın hangisi olacak?

5. Yıl boyu beklediğin dev indirim dönemi geldi! Mutfağına ilk önce bunlardan hangisini alırsın?

6. Online alışveriş yaparken sepetinin kontrolden çıkmaması için ne yaparsın?

7. Elektronik ve teknoloji bölümünde uzun süredir beklediğin kampanya başladı. Önce hangisini alırsın?

8. Maaşın yatar yatmaz alışveriş hayalleri kurmaya başlar mısın?

9. Kişisel bakım ve güzellik rutinlerini zenginleştirecek bir ürün bunlardan hangisi olabilir?

10. Gelelim evdeki patili dostuna. İndirimde onun için seçeceğin ürün ne olurdu?

11. Peki bir kıyafet veya ayakkabı alırken markayı ne kadar önemsersin?

12. Son olarak, indirimleri seviyor musun?

Asgari Ücret: 30.000 TL - 35.000 TL

Senin alışveriş alışkanlıkların, paranın kıymetini çok iyi bildiğini gösteriyor. Yani muhtemelen ya çok tutumlusun ya da asgari ücretten biraz fazla kazanıyorsun. Bir şeye ihtiyacın olması onu hemen alacağın anlamına gelmiyor. Bazen aklına takılan ürün indirime girsin diye aylarca bekliyor ve adeta kupondan kupona, kampanyadan kampanyaya koşuyorsun. Markaymış, gösterişmiş böyle şeyler senin önceliklerin olmuyor. Çünkü çok iyi biliyorsun ki fiyat/performans bir ürün de gayet ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

35.000 TL - 55.000 TL

Sen alışveriş söz konusu olduğunda tam bir ihtiyaç avcısına dönüşüyorsun. Gelirin artık sana belirli bir yaşam standardı sağladığından genel ihtiyaçlarını kolayca belirliyor ve en iyi ürünü bulmada harikalar yaratıyorsun. Ama bu asla savurgan olduğun anlamına gelmiyor. Çünkü bir şey satın almadan önce en ince detayına kadar araştırıyor, gerekirse karşılaştırma sitelerinden faydalanıyor ve en sonunda işine en çok yarayacak ürünü buluyorsun. Bu planlı harcama stratejin bize, 35.000 - 55.000 TL bandında kazandığını söylüyor.

55.000 TL - 85.000 TL

Senin için alışveriş dendiğinde kalitenin önüne başka hiçbir kriter geçmiyor. Çünkü sen günlük hayatına lüks ve kaliteyi dahil etmiş biri olduğundan, haliyle elindeki bu konfordan ödün vermek istemiyorsun. Alışverişlerindeki en önemli kriterler elbette marka, kalite ve tasarım oluyor. Bir ürün sana güven vermiyorsa ne kadar ucuz olursa olsun satın almayı tercih etmiyorsun. Gelirin de buna müsade ettiğinden fiyata çok takılmana gerek kalmıyor. Elbette indirimleri seviyorsun ama bir şeyi beğenirsen indirimde olmasını beklemeden alabiliyorsun. Tüm bunlara göre bizce senin maaşın 55.000 - 85.000 TL arasında.

85.000 TL ve üzeri

Senin alışveriş alışkanlıkların, deneyimi ve lüksü ön planda tuttuğunu gösteriyor. Kupon, indirim ya da kampanya gibi şeyler aslında senin ihtiyaç duymadığın şeyler. Çünkü sen bir ürün satın alırken onun hayatına kattığı konfora odaklanıyorsun. Tasarım ise senin için başlı başına bir kritere dönüşüyor. Bir şeyi beğenirsen etikette yazan fiyat ne olursa olsun, hiç düşünmeden satın alabiliyorsun. Alışverişlerdeki bu rahat, esnek ve özgür tavrın senin 85.000 TL ve üzeri kazandığını gösteriyor. Ne de olsa teknolojik ürünler, tasarım harikası parçalar ve kaliteli cilt bakım ekipmanları senden soruluyor.

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