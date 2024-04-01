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Alınır mı, Alınmaz mı: Tüm Merak Edilenleri ile Dyson!

Alınır mı, Alınmaz mı: Tüm Merak Edilenleri ile Dyson!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
01.04.2024 - 12:40

Dyson ürünleri hem tasarımları hem de performanslarıyla var olduğu her kategoride rakipsiz bir konuma ulaşıyor. Peki ya Dyson ürünlerinin bu ayırt edici yönleri, acaba gerçekten de parasının hakkını veriyor mu? Yoksa daha uygun fiyatlarla satılan Dyson muadilleri de aynı işleri rahatlıkla başarabilir mi?

Dyson son yılların en popüler lovemark’larından biri. Deneyen bilir, bilmeyen de muhakkak adını çokça duymuştur. Tasarımları, kalitesi ve yenilikçi modelleriyle çok konuşulan Dyson, sizce bu şöhreti gerçekten hak ediyor mu dersiniz? Biz oturduk, bunun üzerine enine boyuna düşündük. Piyasadaki örneklerinden sadece kalitesiyle değil, fiyatıyla da ayrışan Dyson markasını tüm yönleriyle mercek altına alarak “Dyson alınır mı alınmaz mı?” sorusuna cevap aradık. E hadi öyleyse, hazırsanız Dyson inceleme dosyamızı hemen açalım!

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Dyson Ne Markası?

Dyson Ne Markası?

Dyson elektrikli süpürge, pervanesiz fan, el kurutma makinesi, ısıtıcı, hava temizleyici ve saç düzleştirici gibi elektronik ev eşyaları üreten bir teknoloji markası. Dünyanın en ünlü ve güvenilir markaları arasında yer alan Dyson, adını ilk olarak yenilikçi tasarıma sahip elektrikli süpürge modeliyle duyurdu. Sonrasında hem ürün gamını zenginleştiren hem de Ar-Ge çalışmalarıyla sektörünü domine eden marka, elektronik ev eşyalarında kalite ve güven arayanların tercihi olmaya devam ediyor.

Dyson Hangi Ülkeye Ait?

Dyson Hangi Ülkeye Ait?

Dyson, İngiltere’nin Bath kentinde kurulması nedeniyle Birleşik Krallık’a ait bir marka olarak gösteriliyor. Marka, 1993 yılında James Dyson adlı bir endüstriyel tasarımcı ve mucit tarafından evin garajında kuruldu. İngiliz teknoloji markası Dyson, devrim yaratan buluşlarıyla kuruluşunda kısa zaman sonra adını teknoloji devleri arasında yazdırmayı başardı. Günümüzde 80 ülkedeki 1000’i aşkın tasarım mühendisiyle çalışmalarını sürdüren Dyson, ev hijyeninden kişisel bakıma hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren çözümler üretiyor.

Dyson Neden Pahalı?

Dyson Neden Pahalı?

Dyson ürünleri çığır açan yenilikçi tasarımlara, son teknolojiye ve uzun ömürlü malzeme kalitesine sahip olduğu için piyasadaki rakiplerinden daha yüksek fiyata satılıyor. Dyson tasarım mühendisleri, markanın ürettiği her üründe detaylı Ar-Ge çalışmaları yapıyor ve ürüne daha önce denenmemiş ekstra özellikler ekliyor. Dyson mühendisleri geliştirdikleri ürünlerde hijyen, hız ve kullanım kolaylığı sağlayacak üstün teknolojileri bulup uygulamaktan ve ürün ömrünü piyasanın kat kat üzerine çıkaracak malzemeler kullanmaktan kaçınmıyor.

Dyson Süpürgelerin Özellikleri Nelerdir?

Dyson Süpürgelerin Özellikleri Nelerdir?

Dyson’ın ilk göz ağrısı olup herkes için bir arzu nesnesi halini alan Dyson elektrikli süpürgeler, piyasadaki benzerlerinden çok farklı veya gelişmiş özelliklere sahip. Bu özelliklerin başlıcaları ise şöyle:

  • HEPA filtresi: Bu filtreler havadaki alerjen maddeleri ve her türlü toz kalıntısını temizleyerek olabilecek en hijyenik alanlar yaratıyor.

  • Emiş gücü: Markaya özel siklon teknolojisi ile Dyson elektrikli süpürgelerde üstün bir emiş gücü oluyor.

  • Aksesuar zenginliği: Dyson elektrikli süpürgelerde anti-tangle mini motorhead, led ışıklı aralık temizleme başlıkları, iki başlığı tek aparatla kullanmayı sağlayan kombinasyon başlığı gibi başka elektrikli süpürgelerde bulunmayan aksesuarlar bulunuyor.  

  • Dayanıklı ve kaliteli malzeme: Dyson, Ar-Ge’ye olduğu kadar dayanıklılığa ve uzun ömürlü kullanıma da önem veriyor. Bunun için üretimde daima kaliteli malzeme seçimine ve yüksek işçiliğe yer veriyor.

Dyson Saç Şekillendiricilerin Özellikleri Nelerdir?

Dyson Saç Şekillendiricilerin Özellikleri Nelerdir?

Dyson saç şekillendiricilerin en önemli özellikleri arasında aşırı sıcak havaya gerek duymadan bukle yapabilmesi ve coanda etkili hava akımı ile elektriklenme yapmadan saçlara şekil verebiliyor olması geliyor. Dyson saç şekillendiriciler, akıllı ısı kontrolü sayesinde saçların ısıdan dolayı yıpranmasını engelliyor. Bu modeller farklı saç tipleri için kullanıma uygun olmasının yanı sıra, ek aparatları sayesinde sık kıvırcık saçlarda dahi kolay uygulama imkanı sunuyor.

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Dyson Hava Temizleyicilerin Özellikleri Nelerdir?

Dyson Hava Temizleyicilerin Özellikleri Nelerdir?

Dyson hava temizleyiciler;

  • Gelişmiş filtreleme sistemiyle 0,1 mikrona kadarki en küçük partikülleri dahi yüzde 99,95 oranında temizliyor.

  • Air multiplier teknolojisi ile temizlenmiş havayı odanın her yerine homojen bir şekilde dağıtabiliyor.  

  • LCD ekranı sayesinde gerçek zamanlı hava kalitesi raporlaması yapıyor ve havadaki gaz ile partikülleri anlık olarak gösteriyor.

  • Odayı serinletmek için 350 dereceye kadar geniş yönlü bir dönüş yapıyor.

  • Dahili hatırlatıcılarla her bir filtrenin ne zaman değişmesi gerektiği konusunda uyarı veriyor.

Dyson Ürünlerine Para Vermek için 7 Geçerli Sebep

Dyson Ürünlerine Para Vermek için 7 Geçerli Sebep

Dyson ürünleri, piyasadaki muadilleri içerisinde en pahalı seçenekleri oluşturuyor. Dyson ürünlerine para vermek için kendinizi ikna etmeye ihtiyacınız varsa, Dyson’a para verilir mi sorusuna karşılık olarak sunabileceğimiz yedi sebep işte şu şekilde:

  • Başka markalarda bulunmayan teknolojik özellikler ve yaratıcı Ar-Ge gücü

  • Tasarım mühendisleri tarafından her ürün için özel olarak düşünülmüş; kullanımda ekstra kolaylık, zaman tasarrufu ve hijyen sunan zengin aksesuar çeşitliliği

  • Fütüristik çizgiler ve çarpıcı detaylarla modellenmiş, estetik dokunuşları yüksek tasarımlar

  • Hafif, darbelere karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme kullanımı

  • Elektronik aletler içerisinde dünyanın en iyi markalarından biri olmasından gelen marka gücüyle uzun garanti süresi, satış sonrası destek hattı ve yedek parça bulma kolaylığı sunması

  • Tasarımlarında insan sağlığını gözeten ergonomik detaylara yer vermesi

  • Tüm ürünlerinin en küçük parçasına kadar kolay temizlenebilir, taşınabilir ve saklanabilir özellikte üretilmesi

Elektrikli süpürgeden saç düzleştiriciye, Dyson markasına ait ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri Teknosa mağazalarında bulabilirsiniz. Hadi, hemen şimdi Teknosa’yı ziyaret edin; hayalinizdeki Dyson’a uygun fiyat ayrıcalığı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle sahip olun!

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