Alerjisi Olanlar Buraya: Evde Kendin Yapabileceğin 10 Doğal Oda Kokusu Tarifi
Alerjisi Olanlar Buraya: Evde Kendin Yapabileceğin 10 Doğal Oda Kokusu Tarifi
Alerjisi olanlar öyle her oda parfümünü kullanamıyor. Evim güzel koksun ama bu koku kimyasal olmasın istiyorsan o zaman evde yapabileceğin oda parfümlerini derledik. Doğal oda kokularına gel birlikte bakalım...
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1. Limon, evi mis gibi kokutmaz mı?
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2. Lavanta en sevilen kokulardan.
3. Portakallı tarçınlı bir koku yapalım mı?
4. Elma ve karanfil kokusu da odalar için ideal bir koku.
5. Hindistan cevizi kokusunu seviyorsan bu kokuyu bir dene deriz!
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