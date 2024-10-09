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Alerjisi Olanlar Buraya: Evde Kendin Yapabileceğin 10 Doğal Oda Kokusu Tarifi

etiket Alerjisi Olanlar Buraya: Evde Kendin Yapabileceğin 10 Doğal Oda Kokusu Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 13:46

Alerjisi olanlar öyle her oda parfümünü kullanamıyor. Evim güzel koksun ama bu koku kimyasal olmasın istiyorsan o zaman evde yapabileceğin oda parfümlerini derledik. Doğal oda kokularına gel birlikte bakalım...

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1. Limon, evi mis gibi kokutmaz mı?

Limon ve nane bir araya gelince lezzetine doyum olmuyor. Peki kokusu nasıl olur hiç düşündün mü? 

Bunun için ihtiyacın şunlar:

  • 1 limon

  • Birkaç dal taze nane

  • 1 su bardağı su

Kokuyu hazırlamak için önce limonu ince dilimlemek gerek. Tencereye suyu koyduktan sonra limon dilimlerini üzerine eklemelisin. Su kaynadıktan sonra nane yapraklarını da ekleyip kaynatmaya devam et. 

Taze nane kokusu limonun ferahlatıcı etkisiyle birleşince odan için mükemmel bir koku olacaktır. 🍋

2. Lavanta en sevilen kokulardan.

Lavanta kokusunu sevmeyen yoktur. Sineklerin hoşlanmadığı bu koku hem odanı mis gibi kokutacak hem de sinekleri uzak tutacak.

Bu sprey için malzemeler şunlar:

  • Yarım su bardağı lavanta yağı

  • Yarım su bardağı papatya çayı

  • 1 su bardağı su

Önce papatya çayını demleyip kenarda soğumaya bırak. Bu karışıma lavanta yağını da ekle ve sprey şişesine koy. Karışması için güzelce çalkalaman gerek. 

Bu kokuyu odana sıktığında sakinleştirici bir etki de yapacaktır. Güzelce uyumanı sağlayacak lavantalı oda kokusu stresi azaltıcı etkiye de sahip. 🌼

3. Portakallı tarçınlı bir koku yapalım mı?

Portakal seviyorsan bu kokuyu da seveceğin kesin.

Bu koku için malzemeler şunlar:

  • 2 portakal

  • 1 çubuk tarçın

  • 2 su bardağı su

Portakalları dilimleyerek işe başlıyoruz. Bir tencereye su koy, portakalları ve tarçını da ekle ve kaynat. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yarım saat pişirmen gerekiyor.

Tam bir kış kokusu olacak portakallı tarçın kokusu evini sıcacık bir yuvaya çevirecek! 🍊

4. Elma ve karanfil kokusu da odalar için ideal bir koku.

Elma ve karanfil birlikte çok iyi bir ikili olacak.

Bu kokuyu hazırlarken kullanabileceğin malzemeler şunlar:

  • 2 elma

  • 10 karanfil

  • 1 su bardağı su

Elmaları dilimledikten sonra tencereye koy. Üzerine önce karanfilleri sonra suyunu ekle. Kısık ateşte 20 dakika kaynat. 

Baharatlı karanfil kokusu elmanın tatlı kokusuyla birleşince evin çok lezzetli kokacak. 🍎

5. Hindistan cevizi kokusunu seviyorsan bu kokuyu bir dene deriz!

Hindistan cevizi ve vanilya kokusu birleşince odan için ideal kokulardan biri olacak.

Bu kokunun malzemeleri şunlar:

  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 su bardağı su

Hindistan cevizi yağını ve vanilya özütünü bir kaba al ve güzelce karıştır. Üzerine su ekleyip sprey şişesine koy. Bu şişeyi çalkala ki güzelce karışsın. 

Sakinleştirici etkiye sahip vanilya Hindistan cevizi yağının kokusu ile birleşince herkesin hoşuna giden bir kokun olacak. 🥥

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6. Kahve telvesinden de oda kokusu olur mu diye düşünme, o kadar güzel oluyor ki...

Kahve telvesine vanilya eklenen bu oda kokusu, favorilerinden biri olacak.

Bu kokuyu yapmak için malzemeler şunlar:

  • Yarım su bardağı kahve telvesi

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Kahveyi içtikten sonra telveyi atmıyoruz. Bu telveyi kaseye koy, üzerine de vanilya özütünü ekle. Karıştırdıktan sonra buzdolabına alıp bekletmen gerekiyor. 

Kahve kokusunu sevenler için güzel bir koku seçeneği olan bu koku hızlıca hazırlanabiliyor. ☕️

7. Yeşil çayı seviyorsan bu koku tam senlik!

Yeşil çayı gül gibi bir çiçekle birleştirdiğimiz bu koku evini çiçek gibi kokutacak.

Hazırlamak için ihtiyacın olan malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı yeşil çay

  • Yarım su bardağı çiçek (gül vs.)

Yeşil çayı demleyip soğumaya bırak. Sonra üzerine çiçeklerini ekleyip bu şekilde beklet. İyice kokusu çıkınca hazır demektir!

Çiçek kokusunu sevenler için bu koku tercih edilebilir. Hem hafif hem ferahlatıcı kokunun hoşuna gideceğine eminiz. 🌹

8. Misket limonu ile de bir koku yapalım mı?

Misket limonu ve zencefili birleştiren bu koku, farklı bir koku arayanlar için seçenek olabilir.

Kokuyu hazırlamak için gerekenler şunlar:

  • 2 misket limonu

  • 1 parça taze zencefil

  • 2 su bardağı su

Misket limonunu ve zencefili dilimle. Tüm malzemeleri tencereye al ve suyunu koy. 20 dakika kısık ateşte pişirmen yeterli.

Ferahlatıcı bir koku olan misket limonlu zencefil kokusu, odada taze bir hava oluşturmana yardımcı olacak. 🫚

9. Biberiye zaten çok güzel kokmuyor mu?

Zaten güzel kokan biberiyeyi sedir ağacı yağı ile birleştirince daha güzel bir koku elde etmek mümkün.

Kokunun malzemeleri şunlar:

  • Yarım su bardağı taze biberiye

  • 1 çay kaşığı sedir ağacı yağı

  • 2 su bardağı su

Taze biberiyeleri su ile kaynat ve üzerine sedir ağacı yağını ekle. Bu şekilde bir süre pişir. 

Sakinleştirici etkiye sahip koku odanı ferahlatacak! 🌳

10. Okaliptus yağı ve çam yağının karışımından güzel bir oda kokusu yapmak ister misin?

Rahat nefes almanı sağlayacak koku odanı ferahlatacak bir koku olacak.

Bu koku için malzemeler şunlar:

  • Yarım su bardağı okaliptus yağı

  • 1 çay kaşığı çam yağı

  • 1 su bardağı su

Okaliptus ve çam yağını bir kapta su ile karıştır. Güzelce karıştırdıktan sonra sprey şişesine aktar.

Ferah bir koku istiyorsan bu kokuyu deneyebilirsin. 🌲

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