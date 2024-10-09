Alerjisi Olanlar Buraya: Evde Kendin Yapabileceğin 10 Doğal Oda Kokusu Tarifi

Lavanta kokusunu sevmeyen yoktur. Sineklerin hoşlanmadığı bu koku hem odanı mis gibi kokutacak hem de sinekleri uzak tutacak.

Bu sprey için malzemeler şunlar:

Yarım su bardağı lavanta yağı

Yarım su bardağı papatya çayı

1 su bardağı su

Önce papatya çayını demleyip kenarda soğumaya bırak. Bu karışıma lavanta yağını da ekle ve sprey şişesine koy. Karışması için güzelce çalkalaman gerek.

Bu kokuyu odana sıktığında sakinleştirici bir etki de yapacaktır. Güzelce uyumanı sağlayacak lavantalı oda kokusu stresi azaltıcı etkiye de sahip. 🌼