Akşama Ne Yesem Diyenlere: Köz Patlıcan Soslu Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 17 dakika -17 dakika
Pişirme derecesi: 200 derece - 170 derece
Malzemeler
500 gram tavuk göğsü
Çeri domates
1/2 TK pul biber
1/2 TK toz kırmızı biber
1/2 TK karabiber
1/2 TK kimyon
1/2 TK kekik
1/2 TK zerdeçal
Tuz
2 YK zeytinyağı
Patlıcan karışımı için;
Hazırlanışı
1. Tavukları küp küp doğrayın. Bir kap içinde malzemeleri karıştırın ve tavukları içine ilave edip tavukları kaplayın. 1 tavuk yarım çeri domates şeklinde dizin.
2. Patlıcanları çatalla delin ve Airfryer haznesine koyun. Yanındaki hazneyi tavukları sıralayın.
3. Patlıcanları 200 derecede 20 dakika, tavukları da 170 derecede 20 dakika pişirin.
4. Pişen patlıcanları soyup bıçaktan geçirin. Malzemelerle karıştırın. Beğendiyi tabağa alın. Üzerine tavukları sıralayın.
Afiyet olsun!
Yorum Yazın