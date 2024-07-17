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Akşama Ne Yesem Diyenlere: Köz Patlıcan Soslu Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

etiket Akşama Ne Yesem Diyenlere: Köz Patlıcan Soslu Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 19:31

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Köz Patlıcan Soslu Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

Köz Patlıcan Soslu Tavuk Şiş Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 17 dakika -17 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece - 170 derece 

Malzemeler

  • 500 gram tavuk göğsü

  • Çeri domates

  • 1/2 TK pul biber

  • 1/2 TK toz kırmızı biber

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kimyon

  • 1/2 TK kekik

  • 1/2 TK zerdeçal

  • Tuz

  • 2 YK zeytinyağı

Patlıcan karışımı için;

  • 2 tane patlıcan

  • 3 YK yoğurt

  • 1 YK mayonez

  • 1 diş sarımsak

  • 4-5 dal maydanoz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Hazırlanışı

1. Tavukları küp küp doğrayın. Bir kap içinde malzemeleri karıştırın ve tavukları içine ilave edip tavukları kaplayın. 1 tavuk yarım çeri domates şeklinde dizin.

2. Patlıcanları çatalla delin ve Airfryer haznesine koyun. Yanındaki hazneyi tavukları sıralayın.

3. Patlıcanları 200 derecede 20 dakika, tavukları da 170 derecede 20 dakika pişirin.

4. Pişen patlıcanları soyup bıçaktan geçirin. Malzemelerle karıştırın. Beğendiyi tabağa alın. Üzerine tavukları sıralayın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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