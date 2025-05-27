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Akrep, İkizler, Başak, Yengeç ve Diğerleri: Burçların Yaşam Süresi Ortaya Çıktı! En Kısa Yaşayan Burç Akrepmiş

Akrep, İkizler, Başak, Yengeç ve Diğerleri: Burçların Yaşam Süresi Ortaya Çıktı! En Kısa Yaşayan Burç Akrepmiş

burç
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 11:35

Günlük burç yorumlarına, astrolojiye ve burçların neler anlattığına inanıyorsanız bu araştırma tam da size göre! ABD merkezli bir araştırma şirketi, 50 binden fazla kişi ile yaptığı çalışma sonucunda hangi burca sahip olan insanların daha uzun süre yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; En kısa yaşayan akrep burcu olanlar, en uzun yaşayanlar ise İkizler! Hatta bazı burçlar 60 yaşını bile zor görüyor…

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Burçlara, astrolojiye inanlar bu araştırma tam da size göre! ABD’li bir şirket, burçların yaşam sürelerini ortaya çıkardı.

Burçlara, astrolojiye inanlar bu araştırma tam da size göre! ABD’li bir şirket, burçların yaşam sürelerini ortaya çıkardı.

50 binden fazla kişinin yaşam verileri analiz edildi. Analize göre bireylerin ortalama yaşam süreleri değerlendirildi. Bazı bireylerin diğer bireylere göre yaşam sürelerinin kısa olabileceği öne sürüldü.

Ekol TV’de yer alan habere göre; burçlar ile yaşam süresi arasında doğrudan bir kader bağı olmasa da kişilik özellikleri, stresle başa çıkma yöntemleri ve sağlık alışkanlıkları gibi faktörlerin burçlara göre farklılaştığı ortaya çıktı. Bu da yaşam süresini dolaylı olarak etkiliyor.

Akreplere kötü haber: En kısa yaşayan burç akrepmiş!

Akreplere kötü haber: En kısa yaşayan burç akrepmiş!

Uzmanlara göre akreplerin bastırılmış duyguları, yüksek stres seviyesi ve doktora gitmek yerine dayanma eğilimleri sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle de en kısa yaşam süresinin akreplerde olduğu belirtildi. 

Burçlara göre ortalama yaşam süreleri: 

Akrep: 63 yıl

Kova: 72 yıl

Yay, Yengeç: 73 yıl

Aslan: 74 yıl

Balık: 75 yıl

Oğlak, Boğa: 80+ yıl

Başak: 80-85 yıl

İkizler: 85+ yıl

Terazi: 55-60 yıl

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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