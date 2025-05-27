Akrep, İkizler, Başak, Yengeç ve Diğerleri: Burçların Yaşam Süresi Ortaya Çıktı! En Kısa Yaşayan Burç Akrepmiş
Günlük burç yorumlarına, astrolojiye ve burçların neler anlattığına inanıyorsanız bu araştırma tam da size göre! ABD merkezli bir araştırma şirketi, 50 binden fazla kişi ile yaptığı çalışma sonucunda hangi burca sahip olan insanların daha uzun süre yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; En kısa yaşayan akrep burcu olanlar, en uzun yaşayanlar ise İkizler! Hatta bazı burçlar 60 yaşını bile zor görüyor…
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Burçlara, astrolojiye inanlar bu araştırma tam da size göre! ABD’li bir şirket, burçların yaşam sürelerini ortaya çıkardı.
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Akreplere kötü haber: En kısa yaşayan burç akrepmiş!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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