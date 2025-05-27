Akrep, İkizler, Başak, Yengeç ve Diğerleri: Burçların Yaşam Süresi Ortaya Çıktı! En Kısa Yaşayan Burç Akrepmiş

Günlük burç yorumlarına, astrolojiye ve burçların neler anlattığına inanıyorsanız bu araştırma tam da size göre! ABD merkezli bir araştırma şirketi, 50 binden fazla kişi ile yaptığı çalışma sonucunda hangi burca sahip olan insanların daha uzun süre yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; En kısa yaşayan akrep burcu olanlar, en uzun yaşayanlar ise İkizler! Hatta bazı burçlar 60 yaşını bile zor görüyor…