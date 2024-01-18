Akkuyu Nükleer Santrali’nde Neler Oluyor? Menenjit İddiaları Doğrulandı
Akkuyu Nükleer Santrali’nde Neler Oluyor? Menenjit İddiaları Doğrulandı
Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nde iki işçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti. İşçilerin menenjit hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyordu. Santralin yapan şirketten yapılan yazılı açıklamada işçilerin menenjit hastalığı sebebiyle vefat ettiği doğrulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
BirGün’de yer alan habere göre; Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan avukat Derya Demir, Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan 5 işçinin menenjit hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Demir, vaka sayılarının artacağından endişe ediyordu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 2 işçinin hayatını kaybettiği doğrulandı.
“Söz konusu olaya ilişkin, 11 Ocak 2024 tarihinde, Akkuyu NGS inşaatında çalışan iki kişi menenjit şüphesiyle Mersin’de hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye kaldırılan kişiler ne yazık ki hayatlarını kaybetmiştir. Çalışanlardan birinin neisseria menenjiti teşhisi ile yaşamını yitirdiği saptanırken, diğer çalışanın vefatında menenjit şüphesi olsa da kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilememiştir.
“Konuya ilişkin olarak, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanları da gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir. Akkuyu NGS inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personeli de görevlendirilmiştir.”
Menenjit hastalığı, kısaca beyni koruyan kasların ve kas ile beyin arasındaki sıvının iltihaplanması olarak açıklanabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hastalığa neden olan virüs ve bakteriler öksürük, hapşırık, öpüşme, sarılma ya da başka insanların diş fırçasının veya yemek yediği araçların kullanılması sonucunda insandan insana bulaşabilir.
Ortak kullanılan mutfak eşyalarının da virüsün bulaşmasına yol açtığı bilinmektedir.
Hastalık şiddetine göre kısa sürede ölümcül vakalara neden olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda