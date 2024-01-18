Akkuyu Nükleer Santrali’nde Neler Oluyor? Menenjit İddiaları Doğrulandı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nde iki işçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti. İşçilerin menenjit hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyordu. Santralin yapan şirketten yapılan yazılı açıklamada işçilerin menenjit hastalığı sebebiyle vefat ettiği doğrulandı.