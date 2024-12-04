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Akıp Giden Yağmurla Beraber Kötü Duygularının da Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı

etiket Akıp Giden Yağmurla Beraber Kötü Duygularının da Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 23:08

Şarkıların iyileştirici gücünün olduğunu kabul edelim. Melodileri, sözleri, söyleniş şekli bile duygu durumumuzu oldukça etkiler. Bu şarkılarla duygularını bırak, yağmurla beraber akıp gitsin!

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1. Bengü - Saygımdan

2. Gülşen - Su Gibi Geçerdi Zaman

3. Pilli Bebek - Olsun

4. Gece Yolcuları - Neden?

5. Seksendört - Hangimiz

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6. Yaşar - Aldanırım

7. Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

8. Sezen Aksu - Biliyorsun

9. Nazan Öncel - Beni Hatırla

10. Sıla - Tam da Bugün

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Ma Belle
Ma Belle
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