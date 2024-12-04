Akıp Giden Yağmurla Beraber Kötü Duygularının da Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı
Akıp Giden Yağmurla Beraber Kötü Duygularının da Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı
Şarkıların iyileştirici gücünün olduğunu kabul edelim. Melodileri, sözleri, söyleniş şekli bile duygu durumumuzu oldukça etkiler. Bu şarkılarla duygularını bırak, yağmurla beraber akıp gitsin!
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1. Bengü - Saygımdan
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2. Gülşen - Su Gibi Geçerdi Zaman
3. Pilli Bebek - Olsun
4. Gece Yolcuları - Neden?
5. Seksendört - Hangimiz
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6. Yaşar - Aldanırım
7. Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
8. Sezen Aksu - Biliyorsun
9. Nazan Öncel - Beni Hatırla
10. Sıla - Tam da Bugün
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