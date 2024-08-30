Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Partili Abdullah Güler’den Haftalık Çalışma Saatleri Açıklaması

AK Partili Abdullah Güler’den Haftalık Çalışma Saatleri Açıklaması

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 13:46

Son günlerde hükümetin hem kamuda hem de özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi üzerine çalışma yaptığı iddia ediliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, mesai saatlerini düşürmek gibi bir çalışmaları olmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AK Parti’den, “kamuda esnek çalışma modeliyle mesai saatlerinde kısalma olacak” iddialarına yalanlama geldi.

AK Parti’den, “kamuda esnek çalışma modeliyle mesai saatlerinde kısalma olacak” iddialarına yalanlama geldi.

Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın da olmadığını kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok." dedi.

Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın da olmadığını kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok." dedi.

Bazı meslek kolları için öneriler ve teklifler olduğunu belirten Güler, "Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.

Bazı meslek kolları için öneriler ve teklifler olduğunu belirten Güler, "Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.

AK Partili Güler, emekli sistemininde de dünya standartları incelenerek yeni bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

AK Partili Güler, emekli sistemininde de dünya standartları incelenerek yeni bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Doğan Serbest

Meclis hala tatilde bu arada, yatın efendiler biz çalışırız

Mavi H

şaşırdık mı? hayır.

Naci Kir

Insan ve kamu yararına bir hizmetlerini görmedik. 12 saat çalışmayı hak gören ahmak çeşitliliği var ellerinde.