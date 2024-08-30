AK Partili Abdullah Güler’den Haftalık Çalışma Saatleri Açıklaması
AK Partili Abdullah Güler’den Haftalık Çalışma Saatleri Açıklaması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti’den, “kamuda esnek çalışma modeliyle mesai saatlerinde kısalma olacak” iddialarına yalanlama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın da olmadığını kaydeden AK Parti Grup Başkanvekili Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok." dedi.
Bazı meslek kolları için öneriler ve teklifler olduğunu belirten Güler, "Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.
AK Partili Güler, emekli sistemininde de dünya standartları incelenerek yeni bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Meclis hala tatilde bu arada, yatın efendiler biz çalışırız
şaşırdık mı? hayır.
Insan ve kamu yararına bir hizmetlerini görmedik. 12 saat çalışmayı hak gören ahmak çeşitliliği var ellerinde.