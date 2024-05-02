AK Parti Samsun İl Başkanı'nı Taşıyan Araç Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

Samsun İlkadım ilçesinde AK Parti Samsun İl Başkanı ve yöneticilerin bulunduğu makam aracı, yaya geçidinde 2 kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cenker Yıldız’ın (22) hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yabancı uyruklu kadının ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.