Airfryer ile En Üşengeç Anlarda Bile Yapabileceğin Kolay ve Lezzetli Tarifler
Üşengeçliğin zirve yaptığı o anlarda bile lezzetten ödün vermek istemiyorsan buraya gel! Philips Çift Hazneli Airfryer mutfaktaki kurtarıcın olabilir. Özellikle yemek yapmaya halin yoksa... Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğin, malzemesi az ama tadı olay tarifler bu listede!
Dışarıdan sipariş vermek yerine hem sağlıklı hem de daha ekonomik çözümlerle mutfağın şenlenecek. Birlikte listeye bakalım!
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1. Peynirli Milföy Ruloları
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2. Tost Ekmeğinden Mini Pizza ve
3. Baharatlı Patates Dilimleri
4. Simit Pizza ve Sucuklu Yumurta Kapları
5. Lavaş cips
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6. French Toast ve Tatlı Patates Dilimleri
7. Mozzarella Sticks
8. Sebzeli Mücver Topları ve Çikolatalı Muza Ruloları
9. Pişi ve Bayat Ekmek Pizza Dilimi
10. Elmalı Milföy Tatlısı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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