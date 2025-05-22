onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Airfryer ile En Üşengeç Anlarda Bile Yapabileceğin Kolay ve Lezzetli Tarifler

etiket Airfryer ile En Üşengeç Anlarda Bile Yapabileceğin Kolay ve Lezzetli Tarifler

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 19:01

Üşengeçliğin zirve yaptığı o anlarda bile lezzetten ödün vermek istemiyorsan buraya gel! Philips Çift Hazneli Airfryer mutfaktaki kurtarıcın olabilir. Özellikle yemek yapmaya halin yoksa... Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğin, malzemesi az ama tadı olay tarifler bu listede!

Dışarıdan sipariş vermek yerine hem sağlıklı hem de daha ekonomik çözümlerle mutfağın şenlenecek. Birlikte listeye bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Peynirli Milföy Ruloları

1. Peynirli Milföy Ruloları

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde milföyleriniz kısa sürede çıtır çıtır olur! Yorgun ve aç olduğunuzda üşenmeden hızlıca yapabilirsiniz.

  • Hazır milföy hamuru

  • Beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar

  • İsteğe göre maydanoz

  • 180°C’de 10-12 dakika pişir

2. Tost Ekmeğinden Mini Pizza ve

2. Tost Ekmeğinden Mini Pizza ve

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki ayrı atıştırmalığı aynı anda yapabilirsiniz. Zamandan tasarruf ederek hazırladığınız lezzetli atıştırmalıkları afiyetle yersiniz.

Tost ekmeğinden mini pizza

  • Tost ekmeği

  • Domates salçası veya pizza sosu

  • Rendelenmiş kaşar

  • Salam, zeytin, mısır gibi sevilen malzemeler

  • 180°C’de 5-6 dakika pişir.

Kek kalıbında mini kiş

  • Yumurta

  • Süt

  • Kaşar, ıspanak, mantar

  • Silikon muffin kalıbı

  • 180°C’de 10-12 dakika

3. Baharatlı Patates Dilimleri

3. Baharatlı Patates Dilimleri

Az yağ kullanarak patatesleri sağlıklı hale getirebilirsiniz. Atıştırmalığınızı kolayca hazırlar ve korkmadan yersiniz.

  • 2-3 adet patates

  • Zeytinyağı

  • Tuz, kırmızı biber, kekik

  • 200°C'de 15 dakika, ara sıra çevirerek

4. Simit Pizza ve Sucuklu Yumurta Kapları

4. Simit Pizza ve Sucuklu Yumurta Kapları

Korkmayın! Yaptığınız atıştırmalıklar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın koku hapsetme özelliği ile eviniz aşırı yemek kokuları ile dolmayacak.

Simit pizza

  • Yarım simit

  • Domates sosu

  • Kaşar peyniri

  • Sucuk veya sosis

  • Patates

  • 180°C'de 6-7 dakika

Sucuklu yumurta kapları

  • Muffin kalıbına bir dilim sucuk yerleştir.

  • İçine yumurta kır.

  • 180°C’de 7-8 dakika

5. Lavaş cips

5. Lavaş cips

Atıştırmalıkları korkmadan yemek istiyorsanız en sağlıklı şekilde yapmalısınız. Karşınızda hem sağlıklı hem de lezzetli olan o atıştırmalık!

  • Lavaş

  • Zeytinyağı

  • Tuz ve baharatlar 

  • 180°C'de 6-8 dakika

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. French Toast ve Tatlı Patates Dilimleri

6. French Toast ve Tatlı Patates Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranını ayarlamak çok kolay! Derecesini ve dakikasını ayarladıktan sonra gerisini Philips Çift Hazneli Airfryer'a bırakın!

French toast

  • Tost ekmeği

  • 2 yumurta

  • Süt

  • Tuz (isterseniz şeker)

  • 180°C’de 5-6 dakika

Tatlı patates dilimleri

  • Tatlı patates

  • Zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • 200°C’de 12-15 dakika

7. Mozzarella Sticks

7. Mozzarella Sticks

Hem kolay hem lezzetli! 

  • Mozzarella çubuğu

  • Yumurta

  • Galeta unu 

  • 180°C’de 6-8 dakika

Afiyet olsun.

8. Sebzeli Mücver Topları ve Çikolatalı Muza Ruloları

8. Sebzeli Mücver Topları ve Çikolatalı Muza Ruloları

Sebzeli mücver topları

  • Rendelenmiş kabak

  • Yumurta

  • Un

  • Baharatlar

  • 180°C’de 10 dakika

Çikolatalı muz ruloları

  • Yufka veya milföy

  • Muz dilimi

  • Sürülebilir çikolata

  • 180°C’de 10 dakika

9. Pişi ve Bayat Ekmek Pizza Dilimi

9. Pişi ve Bayat Ekmek Pizza Dilimi

Yağsız kızartma olur mu? Evet, Philips Çift Hazneli Airfryer ile mümün!

Pişi

  • Ekmek hamuru

  • Küçük parçalar halinde şekil ver.

  • 180°C’de 8-10 dakika

Bayat ekmek pizza dilimi

  • Bayat ekmek dilimi

  • Salça veya sos

  • Kaşar peyniri, varsa sosis ve mısır

  • 180°C’de 6-7 dakika

10. Elmalı Milföy Tatlısı

10. Elmalı Milföy Tatlısı

Tatlı atıştırmalık olmazsa olmaz! Misafiriniz gelmeden hemen önce yapabilirsiniz.

  • Milföy hamuru

  • Küp doğranmış elma

  • Tarçın ve toz şeker

  • 180°C’de 12 dakika

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın