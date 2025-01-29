onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Airfryer'ı Olanlar Buraya: Philips'in Müthiş Uygulaması Home ID Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

etiket Airfryer'ı Olanlar Buraya: Philips'in Müthiş Uygulaması Home ID Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 19:01

Teknolojiyle mutfağınızdaki pratikliği daha da artırmak mı istiyorsunuz? O zaman Philips'in hayat kolaylaştıran ve akıllı mutfak deneyimini bir sonraki aşamaya taşıyan HomeID topluluğuna hemen şimdi katılmalısınız. 

Özellikle Philips Çift Hazneli Airfyer veya benzeri bir cihaz kullanıyorsanız, bu uygulamayla yapabileceklerinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte her Airfryer sahibinin mutlaka bilmesi gereken o özellikler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Akıllı tarif önerileri verir.

1. Akıllı tarif önerileri verir.

Philips HomeID uygulaması, Philips Çift Hazneli Airfryer ve diğer modellerdeki pişirme deneyimini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Cihaz kapasitesine ve özelliklerine en uygun yüzlerce tarif sunar. Hangi malzemeleri kullanacağınızı ya da pişirme süresini veya sıcaklığını düşünmeden, bu tariflerden birini seçip işleme başlayabilirsiniz.

2. Cihazı telefondan kontrol etmeye izin verir.

2. Cihazı telefondan kontrol etmeye izin verir.

HomeID uygulaması, sahip olduğunuz Philips Çift Hazneli Airfryer'ı uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Cihaz haznesini açmak, kapamak veya pişirme süresini ayarlamak için yerinizden kalkmanıza bile gerek kalmaz. Çünkü uygulamadaki birkaç tuş üzerinden bu tür işlemleri kolayca yapabilir, kalan pişirme süresini kontrol edebilirsiniz.

3. Dünya lezzetlerini mutfağınıza getirir.

3. Dünya lezzetlerini mutfağınıza getirir.

HomeID tam bir tarif cennetidir ve akla gelecek her tür yemek için adım adım rehberlik sunar. Üstelik istediğiniz tarifi kaydetmenize de izin verir. Örneğin, Philips Çift Hazneli Airfryer için beğendiğiniz tarifleri favorilerinize ekleyebilir, kendi tarif kitapçıklarınızı oluşturabilir veya farklı tarif kategorilerini takip edebilirsiniz. Bu özellik aradığınızı kolaylaştırarak sonraki pişirme deneyiminin çok daha pratik olmasını sağlar.

4. Kişiselleştirilmiş ayarlar sunar.

4. Kişiselleştirilmiş ayarlar sunar.

HomeID uygulamasını kullanmaya başladıkça aslında onu özelleştirmiş olursunuz, bu da zamanla daha kişisel ve benzersiz bir deneyim edineceğiniz anlamına gelir. Favrorilediğiniz tarifler, takip ettiğiniz kategoriler ve genel pişirme tercihleriniz cihaz önerilerinin, sizin beklentilerinizi karşılamasına yardımcıdır. Böylece elinizin altında sürekli daha akıllı ve faydalı hale gelen bir uygulama olur.

5. Her iki hazneyi kontrole izin verir.

5. Her iki hazneyi kontrole izin verir.

Eğer HomeID ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızı yönetiyorsanız, her iki hazne üzerinde de kontrol sahibi olursunuz. İster tek bir hazne isterseniz de iki hanze için aynı anda farklı ayarlar yapabilirsiniz. İki hazne için aynı ayarı yapacağınız zaman ise tek tuşla yaptığınız bir ayarı, diğer hazneye kopyalayabilir, böylece en pratik ve hızlı şekilde yeni tarifler deneyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tariflere adım adım rehberlik eder.

6. Tariflere adım adım rehberlik eder.

HomeID ile yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Özellikle mutfağa yeni giriyor veya bir tarifi ilk kez deniyorsanız, elinizin altında muhteşem bir yardımcınız var demektir. Çünkü tarifin her adımını detaylı şekilde açıklayan rehber, hata yapma ihtimalini ortadan kaldırır.

7. Farklı cihazları tek ekrandan kontrol etmeyi sağlar.

7. Farklı cihazları tek ekrandan kontrol etmeyi sağlar.

HomeID, mutfak deneyimini geliştirmek için harikadır ve söz konusu pişirme olduğunda birden fazla cihazı kontrol etmeye izin verir. Üstelik uygulamaya ilk kez giriş yaparken, varsa diğer Philips uygulamalarındaki bilgileri otomatik alır. Böylece erişimi ve yönetimi daha kolay hale getirir. Ekosistem içindeki diğer cihazları da kolayca yönetme şansı sunar.

8. Tarifleri video içeriklerle destekler.

8. Tarifleri video içeriklerle destekler.

Oldukça geniş bir tarif çeşitliliğine sahip olan uygulama, bazı tarifler için video imkanı sunar. Böylece tarifin her adımını izleyerek takip edebilir ve işleri hiç olmadığı kadar kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik bu işlemi evinize dair birçok ipucu almak için de kullanabilirsiniz.

9. Eve bağlantılı yaşam getirir.

9. Eve bağlantılı yaşam getirir.

Philips HomeID, evinizdeki bağlantının anahtarıdır. Çünkü sahip olduğunuz ekipmanları tek bir arayüzden kontrol etmenizi sağlayarak eve dilediğiniz her yerden ulaşmanıza izin verir. Bu sayede cihazlarınıza uzaktan ulaşabilir ve yaşam deneyiminizi mükemmelleştirebilirsiniz.

10. Kullanım kılavuzu olarak çalışır.

10. Kullanım kılavuzu olarak çalışır.

HomeID, söz konusu ekipman kullanım önerileri almak olduğunda da başvurulacak bir rehberdir. Çünkü eklediğiniz cihazlara ait kullanım kılavuzlarını sunar. Böylece hem cihaz kullanım ömrünü uzatır hem de çeşitli ipuçları hakkında dilediğiniz an bilgi almanızı sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Philips HomeID uygulaması, ekipmanlarınızı zahmetsizce kontrol etmeniz ve dilediğiniz ayarı uzaktan yapmanız için idealdir. Bu özelliği sayesinde hem enerjiden hem zamandan kazandırır. Çünkü kullanıcı dostu arayüzü ve kişiye özel optimizasyonları, evdeki her tür ekipmanı daha akıllı şekilde kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca hata payını aradan çıkararak elde ettiğiniz sonucun mükemmel olmasını sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın