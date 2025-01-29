Airfryer'ı Olanlar Buraya: Philips'in Müthiş Uygulaması Home ID Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Airfryer'ı Olanlar Buraya: Philips'in Müthiş Uygulaması Home ID Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Teknolojiyle mutfağınızdaki pratikliği daha da artırmak mı istiyorsunuz? O zaman Philips'in hayat kolaylaştıran ve akıllı mutfak deneyimini bir sonraki aşamaya taşıyan HomeID topluluğuna hemen şimdi katılmalısınız.
Özellikle Philips Çift Hazneli Airfyer veya benzeri bir cihaz kullanıyorsanız, bu uygulamayla yapabileceklerinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte her Airfryer sahibinin mutlaka bilmesi gereken o özellikler!
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1. Akıllı tarif önerileri verir.
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2. Cihazı telefondan kontrol etmeye izin verir.
3. Dünya lezzetlerini mutfağınıza getirir.
4. Kişiselleştirilmiş ayarlar sunar.
5. Her iki hazneyi kontrole izin verir.
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6. Tariflere adım adım rehberlik eder.
7. Farklı cihazları tek ekrandan kontrol etmeyi sağlar.
8. Tarifleri video içeriklerle destekler.
9. Eve bağlantılı yaşam getirir.
10. Kullanım kılavuzu olarak çalışır.
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11. Enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.
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