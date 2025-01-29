Airfryer'ı Olanlar Buraya: Philips'in Müthiş Uygulaması Home ID Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Teknolojiyle mutfağınızdaki pratikliği daha da artırmak mı istiyorsunuz? O zaman Philips'in hayat kolaylaştıran ve akıllı mutfak deneyimini bir sonraki aşamaya taşıyan HomeID topluluğuna hemen şimdi katılmalısınız.

Özellikle Philips Çift Hazneli Airfyer veya benzeri bir cihaz kullanıyorsanız, bu uygulamayla yapabileceklerinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte her Airfryer sahibinin mutlaka bilmesi gereken o özellikler!