Airfryer'da Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğin Tatlı Tarifleri

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

140 gr un

100 gr Gouda peyniri

125 gr ekşi krema

Yapılışı:

1. Peyniri rendeleyin ve un, ekşi krema ve tuz ile bir kasede karıştırın. Tüm malzemeleri yoğurarak bir hamur haline getirin.

2. Temiz bir yüzeye un serpin ve hamuru açın. Minik daireler şeklinde yaptığınız hamuru Philps Çift Hazneli Aifryer'da pişirin. Afiyet olsun!