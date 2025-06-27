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Airfryer'da Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğin Tatlı Tarifleri

etiket Airfryer'da Sadece 3 Malzemeyle Yapabileceğin Tatlı Tarifleri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 19:08

Canınız aniden çok fena tatlı çekti ama malzeme konusunda eksiğiniz mi var? Dert etmeyin! Sadece 3 malzeme ile kendinizi yormadan pratik bir şekilde tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Detaylar için kaydırın!

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1. Fit Sufle

1. Fit Sufle

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 9 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 80 gr bitter çikolata

  • 2 yumurta

  • 1 az bir miktar tereyağı

Yapılışı:

1.Bitter çikolatanın içine tereyağı koyup benmari usulü eritin.

2. Çikolatalar eriyip soğuyunca  yumurta ve beyazını ayrı ayrı kaplarda çırpın. Beyazı köpük kıvamına gelsin.  Daha sonra çikolata ile önce sarıyı birleştirin  sonra beyazını birleştirin. Ama tek seferde değil, azar azar koyun.

3. Daha sonrasında kaplara koyup, Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin Afiyet olsun.

2. Milföylü Çikolatalı Muz

2. Milföylü Çikolatalı Muz

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 3 muz

  • 40 gr çikolata

  • 2 milföy hamuru

Yapılışı: 

1.Muzları soyup içine çikolata koyulabilecek şekilde kesiyoruz.  İçine çikolatayı koyup kapatıyoruz.

2. Bir adet milföyü belirgin aralıklarla dikey bir şekilde kesin.  Muzların dış kısmına milföy şeritlerini sarın. Belirtilen ayarda Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. Afiyet olsun!

3. Peynirli Çörek

3. Peynirli Çörek

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 140 gr un

  • 100 gr Gouda peyniri

  • 125 gr ekşi krema

Yapılışı:

1. Peyniri rendeleyin ve un, ekşi krema ve tuz ile bir kasede karıştırın. Tüm malzemeleri yoğurarak bir hamur haline getirin. 

2. Temiz bir yüzeye un serpin ve hamuru açın. Minik daireler şeklinde yaptığınız hamuru Philps Çift Hazneli Aifryer'da pişirin. Afiyet olsun!

4. Amerikan Simidi

4. Amerikan Simidi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 210 gr un

  • 180 gr taş gibi yoğurt

  • 2 gr kabartma tozu

Yapılışı:

1.Orta boy bir kapta un, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. 

2. Hamuru 6 eşit parçaya bölün ve her parçaya top şeklini verin. Ortalarına bir delik açın. 

3. Bagelleri Philips Çift Hazneli Aiirfryer'a yerleştirin ve 10 dakika pişriin. Afiyet olsun!

5. Mozaik Pasta

5. Mozaik Pasta

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 160 gr bitter çikolata

  • 200 ml sıvı krema

  • 1 paket sade ve kakaolu petibör bisküvi

Yapılışı: 

1.Bisküvileri iri parçalar hâlinde kır ve bir kaba alın. Sıvı kremayı Philips Çift Hazneli Airfryer’da  160°C’de 5 dakika kadar ısıtın.

2. Isınan kremanın içine bitter çikolatayı ekleyin ve tamamen eriyip karışana kadar karıştırın. Çikolatalı karışımı bisküvilerin üzerine dökün ve iyice karıştırın. Karışımı streç filme sararak rulo yap ve dondurucuda 2-3 saat bekletin ve dilimleyerek servis edin!

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6. Muzlu Kurabiye

6. Muzlu Kurabiye

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 adet olgun muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • Yarım çay bardağı damla çikolata

Yapılışı: 

1. Muzları çatal yardımıyla ezin.

2. Yulaf ezmesi ve damla çikolatayı ekleyip karıştırın.3. Karışımdan küçük parçalar alıp Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Afiyet olsun!

7. Şeftali Tatlısı

7. Şeftali Tatlısı

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 adet olgun şeftali

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı: 

1. Şeftaliyi ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın.

2. Üzerine bal sürüp tarçın serpiştirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8-10 dakika pişirin ve afiyetle yiyin!

8. Milföy Tatlısı

8. Milföy Tatlısı

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 adet milföy hamuru

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı: 

1. Milföyü karelere kesin.

2.Üzerine bal sürüp tarçın serpin.

3.Milföyleri katlayıp şekil verin. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

9. Fıstık Ezmeli Hurma Topları

9. Fıstık Ezmeli Hurma Topları

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 6 adet hurma

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 çay bardağı bitter çikolata

Yapılışı: 

1.Hurmaların içini fıstık ezmesiyle doldurun.

2.Her hurmayı eritilmiş çikolataya batırın.

3.Yağlı kağıt serili Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine dizin ve 160°C’de 5-6 dakika pişirin. Şimdiden afiyet olsun!

10. Elmalı Tarçınlı Cips

10. Elmalı Tarçınlı Cips

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 adet büyük elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: 

1.Elmayı ince halkalar halinde dilimleyin.

2.Üzerine tarçın ve bal gezdirin.

3.Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin ve tadını çıkarın!

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