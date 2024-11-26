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Airfryer'da Portakallı Somon ve Karışık Kış Sebzeleri Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Portakallı Somon ve Karışık Kış Sebzeleri Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 19:46

Bağışıklığı güçlü tutmak için sebze yemenin önemini kışın daha çok anlıyor insan... Sebzenin yanına bir de sağlık deposu somon mükemmel gitmez mi? 🤤

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Portakallı Somon ve Karışık Kış Sebzeleri Nasıl Yapılır?

Portakallı Somon ve Karışık Kış Sebzeleri Nasıl Yapılır?

Portakallı Somon

Malzemeler

  • 2 adet somon

  • 1 adet portakal

  • 1 adet limon

  • 1 portakalın suyu

  • Tuz

  • 1/2 TK karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Servis için;

  • 4 dal maydanoz

Hazırlanışı

1. Portakalı ve limonu ince dilimleyin. Güveç tepsisine dizin. Zeytinyağı, portakal suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.  

2. Somonların üzerine sürün. Üstüne tekrar limon ve portakal dilimleri koyun. Balık ayarında pişirin.

Karışık Kış Sebzeleri

Malzemeler

  • Havuç

  • Balkabağı

  • Karnabahar

  • Kereviz

  • 1 TK kajun baharatı

  • 2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Sebzeleri doğrayın. Baharat ve zeytinyağı ile kaplayın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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