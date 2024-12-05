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Airfryer'da Marsmallowlu Çikolata ve Kıtır Kurabiye Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Marsmallowlu Çikolata ve Kıtır Kurabiye Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 19:31

Havalar soğumuşken çayın ya da kahvenin yanına çoook yakışacak bir kurabiye tarifiyle geldik! 🤤 🥰

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Airfryer'da Marsmallowlu Çikolata ve Kıtır Kurabiye Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Marsmallowlu Çikolata ve Kıtır Kurabiye Nasıl Yapılır?

Çikolatalı Kurabiye

Malzemeler

  • 100 gr tereyağı

  • 1 SB pudra şekeri

  • 1 yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 1/2 SB kıyılmış çikolata çikolata

  • 1,5 SB un

Hazırlanışı

1) Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerinini çırpın. Üzerine yumurtayı ekleyip karıştırın.

2) En son kuru malzemeleri de döküp karıştırın.

3) Buzdolabında 30 dakika soğuttuktan sonra porsiyonlayın. Kek ayarında kontrollü pişirin.

Marsmallowlu Çikolata

Malzemeler

  • Marsmallow

  • Çikolata

  • Bisküvi

1) Bisküvi üzerine çikolata ve marsmallow koyup 180 derecede 3 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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