Adele Hangi Şarkısını Bizzat Sana Yazmış?

Adele’in şarkılarını dinlerken “Bu tam benlik!” dediğin oldu mu? Kalbimizin tam ortasına dokunan o güçlü sözleri ve duygusu derin melodileriyle sanki hayatımızı yaşamış gibi yazıyor... Peki ya gerçekten sana özel bir şarkısı olsaydı, hangisi olurdu?

Bu testte seni anlatan Adele şarkısını keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım 👇🏻