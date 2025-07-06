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Adele Hangi Şarkısını Bizzat Sana Yazmış?

etiket Adele Hangi Şarkısını Bizzat Sana Yazmış?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 19:16

Adele’in şarkılarını dinlerken “Bu tam benlik!” dediğin oldu mu? Kalbimizin tam ortasına dokunan o güçlü sözleri ve duygusu derin melodileriyle sanki hayatımızı yaşamış gibi yazıyor... Peki ya gerçekten sana özel bir şarkısı olsaydı, hangisi olurdu?

Bu testte seni anlatan Adele şarkısını keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım 👇🏻

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1. Bir Adele gifi seçerek teste başlayalım!

2. Bir gif daha seçmeni istiyoruz!

3. Zamana karşı tutumun nasıldır?

4. Ne kadar duygusal birisin? Puanlar mısın?

5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?

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6. Hayatta seni en çok ne motive eder?

7. Kendinle baş başa kalmayı sever misin?

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!

Adele - Rolling in the Deep

Adele - Set Fire to the Rain

Adele - Skyfall

Adele - Hello

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