Adele Hangi Şarkısını Bizzat Sana Yazmış?
Adele’in şarkılarını dinlerken “Bu tam benlik!” dediğin oldu mu? Kalbimizin tam ortasına dokunan o güçlü sözleri ve duygusu derin melodileriyle sanki hayatımızı yaşamış gibi yazıyor... Peki ya gerçekten sana özel bir şarkısı olsaydı, hangisi olurdu?
Bu testte seni anlatan Adele şarkısını keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım 👇🏻
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1. Bir Adele gifi seçerek teste başlayalım!
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2. Bir gif daha seçmeni istiyoruz!
3. Zamana karşı tutumun nasıldır?
4. Ne kadar duygusal birisin? Puanlar mısın?
5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?
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6. Hayatta seni en çok ne motive eder?
7. Kendinle baş başa kalmayı sever misin?
8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!
Adele - Rolling in the Deep
Adele - Set Fire to the Rain
Adele - Skyfall
Adele - Hello
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