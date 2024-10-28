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Adana’da 5.0 Büyüklüğünde Deprem: Naci Görür’den Bölge İçin Kritik Uyarı

Adana’da 5.0 Büyüklüğünde Deprem: Naci Görür’den Bölge İçin Kritik Uyarı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 08:20

AFAD, dün akşam saatlerinde Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan deprem sebebiyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den deprem bölgesi için kritik bir uyarı geldi.

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Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saat 20.07’de meydana gelen deprem, il merkezi dahil birçok ilçeden de hissedildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saat 20.07’de meydana gelen deprem, il merkezi dahil birçok ilçeden de hissedildi.

Depremde, en az 6 evin hasar aldığı tespit edildi.

Depremde, en az 6 evin hasar aldığı tespit edildi.

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin Doğu Anadolu Fay Hattı’nda (DAF) meydana geldiğini, bu hattın 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle stres yüklü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin Doğu Anadolu Fay Hattı’nda (DAF) meydana geldiğini, bu hattın 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle stres yüklü olduğunu söyledi.

Naci Görür’ün açıklaması 👇

Naci Görür’ün açıklaması 👇
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