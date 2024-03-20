Acılı Baba 'Kan Parası' İddialarına Sitem Etti! 'Bir Lokmaları Boğazımdan Geçmeyecek'
Acılı Baba 'Kan Parası' İddialarına Sitem Etti! 'Bir Lokmaları Boğazımdan Geçmeyecek'
İstanbul Eyipsultan'da 17 yaşındaki T.C. arabayla çarparak Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmış, olay sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Murat Aci'nin babası Özer Aci, T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'la görüştüğünü, eski eşini ve çocuğunu adalete teslim etmesini istediğini açıkladı. Hakkındaki kan parası iddialarına ise sitem eden acılı baba 'O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir.' dedi.
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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, iddiaya göre 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., annesinin lüks aracını kaçırarak yol kenarında tamirat için duran 5 ATV sürücüsüne çarpmış, olayda Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı.
Kaza yerine gelerek oğlu T.C.'yi alan Eylem Tok önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçmıştı. İkilinin geçtiğimiz günlerde New York 57. sokakta bir taksiye binerken görüntülenmişti.
T.C.'nin babası Bület Cihantimur ise ifadesinde oğlu ve eski eşinin yurt dışına kaçtığı bilgisini evdeki çalışandan öğrendiğini söylemiş ve geri dönmeleri yönünde çağrı yaptığını belirtmişti.
Olayla ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada yeni bir iddia daha ortaya atılmış, Oğuz Murat Aci'nin babasının T.C.'nin ailesinden kan parası alacağı yönünde söylentiler çıkmıştı.
İddiaları yalanlayan acılı baba, Bülent Cihantimur'la görüştüğünü, eski eşi ve oğlunun dönmesi yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi. Kan parası gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyleyen Özer Aci 'Bazı televizyon kanalları ne yazık ki, iğrenç kelimeyi kullanıyorlar ben kendimden utanıyorum. Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek. O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir. Bunu açık açık net bir şekilde söylüyorum ' dedi.
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