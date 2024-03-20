Acılı Baba 'Kan Parası' İddialarına Sitem Etti! 'Bir Lokmaları Boğazımdan Geçmeyecek'

İstanbul Eyipsultan'da 17 yaşındaki T.C. arabayla çarparak Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmış, olay sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Murat Aci'nin babası Özer Aci, T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'la görüştüğünü, eski eşini ve çocuğunu adalete teslim etmesini istediğini açıkladı. Hakkındaki kan parası iddialarına ise sitem eden acılı baba 'O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir.' dedi.