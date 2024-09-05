Abdulkadir Selvi’den Erdoğan-Sisi Görüşmesi Savunması: “Barışmayı Bilmeyenler Savaşmamalı”

Mısır’da darbe ile başa gelen Abdulfettah es-Sisi’ye dünyada en çok tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başını çektiği tepkiler, Rabia işareti ile özdeşleşmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün Türkiye’de en üst protokolle karşılandı. Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmenin gerekliliğini yazdı.