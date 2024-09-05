Abdulkadir Selvi’den Erdoğan-Sisi Görüşmesi Savunması: “Barışmayı Bilmeyenler Savaşmamalı”
Abdulkadir Selvi’den Erdoğan-Sisi Görüşmesi Savunması: “Barışmayı Bilmeyenler Savaşmamalı”
Mısır’da darbe ile başa gelen Abdulfettah es-Sisi’ye dünyada en çok tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başını çektiği tepkiler, Rabia işareti ile özdeşleşmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün Türkiye’de en üst protokolle karşılandı. Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmenin gerekliliğini yazdı.
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Tüm darbelere olduğu gibi Mısır’daki darbeye de karşı olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı, Sisi’nin Erdoğan’ı Mısır ziyaretinde nasıl uçağın kapısında karşıladıysa Türkiye’de de aynı şekilde karşılandığını yazdı.
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“Ben de Sisi darbesine karşı çıkanlardan biriydim. Hâlâ da karşıyım. Tüm darbelere karşı olduğum gibi. Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin mahkeme salonunda feci bir şekilde can vermesini kabullenemiyorum.”
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem ortaya koyduğu duruşu sonuna kadar destekliyorum. Ancak dış politikada ebedi dostluklar ve ebedi düşmanlıklar olmaz.”
“Erdoğan’ın Sisi’ye yönelik ilgisini doğrusu ben de merak ettim. 7 Ekim’den sonra İsrail, Gazze’yi işgal ettiğinde Netanyahu’nun en büyük planı Filistinlileri Sina Çölü’ne sürmekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu plana karşı mücadele etmesi için Sisi’ye büyük destek verdi. Eğer Sisi ile barışmasa bu desteği sağlayabilir miydi? Gazze’nin Filistin yurdu olarak kalması adına bu doğru bir adım değil mi?”
“Ayrıca bizim Mısır’la çok güçlü ticari ilişkilerimiz var. Türk firmaları Mısır’ın tekstil ihracatının üçte ikisini sağlıyor. Ticaret hacminin 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkması hedefleniyor.”
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ah yüce dolar...