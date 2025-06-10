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961 Sayı Sekansı ve Beyaz Agat Taşı: Derin Anlam ve Kullanım

etiket 961 Sayı Sekansı ve Beyaz Agat Taşı: Derin Anlam ve Kullanım

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 08:03

961 sayısı ve beyaz agat taşı arasındaki uyum, ruhsal temizlik, zihinsel netlik ve ilahi düzene teslimiyet temalarını kapsar. Bu ikili kombinasyonun anlamını, faydalarını ve kullanım alanlarını spiritüel ve ezoterik düzlemde detaylı olarak inceleyelim.

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961 Sayı Sekansı: Derin Anlamı

961 Sayı Sekansı: Derin Anlamı

Bileşenlerine Göre:

  • 9 → Ruhsal kapanışlar, karmik temizlik, geçmişten özgürleşme

  • 6 → Kalp enerjisi, sevgi, aile, duygusal şifa

  • 1 → Yeni başlangıçlar, kişisel güç, ruhsal liderlik

Genel Anlam:

961 sayısı, geçmişin yüklerini bırakıp sevgiyle yeniden doğma enerjisini taşır. Özellikle aileden, atalardan veya çocukluktan gelen kalıpları temizleyip, kişinin öz benliğini sevgiyle ifade etmesini teşvik eder. Bu sayı, meleklerin veya yüksek boyutlu varlıkların desteğini de simgeler.

Beyaz Agat Taşı: Anlamı ve Spiritüel Özellikleri

Beyaz Agat Taşı: Anlamı ve Spiritüel Özellikleri

Zihinsel ve Ruhsal Özellikler:

  • Zihin karmaşasını yatıştırır, sakinlik getirir.

  • Derin meditasyonlara ve içsel farkındalığa kapı açar.

  • Koruyucu bir taş olarak ruhsal saldırılara karşı kalkandır.

  • Yin–Yang dengesini sağlar, eril–dişil enerjiyi dengelemeye yardımcı olur.

Duygusal ve Enerjetik Etkiler:

  • Travma sonrası yeniden denge bulmak için idealdir.

  • Nazara, göz değmesine ve dışsal negatif etkilere karşı koruma sağlar.

  • Bireyin kalbini açmasına ama aynı zamanda sağlıklı sınırlar koymasına yardımcı olur.

961 Sayısı ve Beyaz Agat Uyumu: Ne Tür Bir Enerji Alanı Oluşturur?

961 Sayısı ve Beyaz Agat Uyumu: Ne Tür Bir Enerji Alanı Oluşturur?

✨ Nasıl Kullanılır?

Takı Olarak:

  • Kolye: Kalp çakrasına yakın taşındığında duygusal alanı şifalandırır.

  • Yüzük / Bileklik: Günlük enerji alanını korumak ve sakin kalmak için kullanılır.

Özellikle 961 niyetiyle kodlanmış bir beyaz agat takı, niyetle aktive edildiğinde çok güçlü etki gösterir.

Meditasyon Taşı:

961 sayısı ile bir mantra çalışmasında elinizde beyaz agat taşı tutabilirsiniz:

Tüm geçmişimi sevgiyle özgür bırakıyorum. Yeni benliğime sevgiyle doğuyorum.

Bu kombinasyon, ruhsal yolculuğunuzda sizi destekleyecek güçlü bir enerjiyi açığa çıkarır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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