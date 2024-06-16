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90'ların Sonu 2000'lerin Başı: Milenyumun En İyi Şarkılarını Yeniden Dinleme Zamanı

etiket 90'ların Sonu 2000'lerin Başı: Milenyumun En İyi Şarkılarını Yeniden Dinleme Zamanı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 11:46

Milenyumun en iyi şarkılarını yeniden dinliyoruz!

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1. Yalın - Küçücüğüm

2. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

3. İrem - Hayalet Sevgilim

4. Mustafa Sandal - Gönlünü Gün Edeni

5. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

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6. Koridor - Senin O Gözlerin Varya

7. Murat Kekilli - Bu Akşam Ölürüm

8. Emrah - Unutabilsem

9. İntizar - Sensiz Olamam

10. Ümit Yaşar - Sevemiyorum

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11. Nalan - Sök Kalbini

12. Teoman - 17

13. Zerrin Özer - Son Mektup

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