90'ların Sonu 2000'lerin Başı: Milenyumun En İyi Şarkılarını Yeniden Dinleme Zamanı
90'ların Sonu 2000'lerin Başı: Milenyumun En İyi Şarkılarını Yeniden Dinleme Zamanı
Milenyumun en iyi şarkılarını yeniden dinliyoruz!
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1. Yalın - Küçücüğüm
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2. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
3. İrem - Hayalet Sevgilim
4. Mustafa Sandal - Gönlünü Gün Edeni
5. Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
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6. Koridor - Senin O Gözlerin Varya
7. Murat Kekilli - Bu Akşam Ölürüm
8. Emrah - Unutabilsem
9. İntizar - Sensiz Olamam
10. Ümit Yaşar - Sevemiyorum
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