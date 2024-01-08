9 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bir takım bugün iletişim sorunları yaşayabilirsin. Konuşmak istemediğin, sessiz kalmaktan yana olduğun anlarda yalnız kalamayabilirsin. Bu nedenle olası iletişim kazalarına dikkat etmeli, kendini net bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisin.

Özellikle ticari anlaşmalara dikkat! İmzalar atılana, anlaşmalar sağlanana kadar temkinli olun. Alım satım veya finansal anlaşma süreçlerinde canınızı sıkacak pürüzler için önlem almak da işinize yarayabilir. Günün ikinci yarısında biraz kutlama ve eğlence ile yoğun gündemden ve iletişim aksaklıklarından kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...