9 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bir süredir emek verdiğin konularda boşa kürek çekiyor gibi hissedebilirsin. Çabalamaktan yorulduğun anlar yaşayabilirsin. İletişim kurman gereken konulardan kaçınabilirsin. Özellikle satış, pazarlama veya ticaret gibi işlerle meşgul olan Terazi burçları için yoğun bir gün olabilir.

Gelelim aşk hayatın! Aşktan yana bir hayli şanslısın. Yüzünü güldüren kişi ile bir arada olma fırsatı bulacaksın. Bekarlık günleri geride kalıyor! Hayatına çeki düzen vermek istediğin konularda partnerinle birlikte karar verebilir, harekete geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...