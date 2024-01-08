9 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendinden çok emin olduğun konularda beklenmedik şekilde yanılgıya uğrayabilirsin. İddalı ve kararlı durduğun konuların temellerine inmeli, işin özünden emin olmalısın. İşini sağlama aldıktan sonra karar vermeli, iddialarını ve projelerini ortaya koymalısın. Bugün yanılma payını göz ardı etmeyin.

Yeni bir fikirle imza atacağınız işlerde her detayı ince eleyip sık dokumak, kendinizi finanasal konularda güvence altına almak anlamına gelir. Belki de belgeleri bir avukat ya da danışmana inceletmekte yarar olabilir. Temkinli olmak kimseye zarar vermez. Merkür'ün etkileriyle tutkularınıza kapılıp gerçeklerden uzaklaşmadığınız bir gün olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...