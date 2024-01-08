9 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün geçmişin tozlu raflarından çıkıp gelen bir hatıra ile hayatının seyri değişebilir. Merkür ile Neptün arasındaki açılanma gizli kalmış ne varsa ortaya çıkarabilir. Sırların bir bir ortaya çıktığı, saklanan gerçeklerin görünür olduğu bir gün yaşanabilir. Bu yüzden gizli kalmasını istediğin konular hakkında temkinli olmalısın.

Geçmiş ile gelecek çizgisini net bir şekilde ayırt etmeli, bölgelerin ayağına dolaşmasına izin vermemelisin. İkili ilişkilerinde soruna neden olabilecek bazı gerçekleri çekinmeden söylemek isteyebilirsin. Söyleyeceklerini önceden düşünmek yararına olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...