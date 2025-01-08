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9 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
08.01.2025 - 18:58

Oluruna bırakın! Peki 9 Ocak Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün birtakım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kendini ifade etmek ve anlaşılmak konusundaki ısrarın seni biraz zorlayabilir. Özellikle istediğini elde etme telaşın ve heyecanın seni düşündüğünden çok daha fazla etkileyerek motivasyonunun düşmesine de neden olabilir. Belki de bugün işleri biraz daha oluruna bırakmalısın! 

Tam da bu noktada Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkilerinden söz edeceğiz. Gökyüzündeki bu güçlü çekim, ilişkilerde kontrolü eline alan taraf olma isteğini de artırabilir. Romantik ilişkinde sevgi dolu ve sıcak yaklaşımın yerini ısrarcılığa bırakabilir. Aman dikkat, tehlikeli sularda yüzüyorsun... Bu aşkın sonu elinden olabilir! 

Gelelim iş hayatına! Kontrolcü ve güçlü duruşun aslında bir hayli işine yarayacak. Rakiplerine, 'Patron sensin' dedirtecek ve fikirlerinle ön olana çıkmanın bir yolunu bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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