9 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün birtakım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kendini ifade etmek ve anlaşılmak konusundaki ısrarın seni biraz zorlayabilir. Özellikle istediğini elde etme telaşın ve heyecanın seni düşündüğünden çok daha fazla etkileyerek motivasyonunun düşmesine de neden olabilir. Belki de bugün işleri biraz daha oluruna bırakmalısın!

Tam da bu noktada Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkilerinden söz edeceğiz. Gökyüzündeki bu güçlü çekim, ilişkilerde kontrolü eline alan taraf olma isteğini de artırabilir. Romantik ilişkinde sevgi dolu ve sıcak yaklaşımın yerini ısrarcılığa bırakabilir. Aman dikkat, tehlikeli sularda yüzüyorsun... Bu aşkın sonu elinden olabilir!

Gelelim iş hayatına! Kontrolcü ve güçlü duruşun aslında bir hayli işine yarayacak. Rakiplerine, 'Patron sensin' dedirtecek ve fikirlerinle ön olana çıkmanın bir yolunu bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...