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9 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 19:01

Merkür Neptün Karesi gerçekleri görmenize engel olabilir! Söylenti ve dedikodulardan uzak durun. Peki, 9 Ocak Salı gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ocak Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa, bugün gerçekler göründüğü gibi olmayabilir! Merkür ile Neptün arasındaki açılanmanın tüm burçlara etki ettiği bugün senin sınavın gerçeklik algısı olabilir. Unutma ki bazen her söylenen veya her gördüğün doğru olmayabilir. 

Gerçeklerin tüm çıplaklığı ile resmedilmediği olaylara ani tepkiler vermemeye çalışmalısın. Daha sonra pişman olabileceğin tepkiler vermemek için meseleyi enine boyuna irdelemek isteyebilirsin. Özellikle iş yaşamında alınganlık yapmamaya ve söylenen sözlerin doğruluğuna odaklanarak adım atmalısın. İş ortamında bazı kirli politikalar ve dedikodular dönüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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