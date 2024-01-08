9 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gerçekler göründüğü gibi olmayabilir! Merkür ile Neptün arasındaki açılanmanın tüm burçlara etki ettiği bugün senin sınavın gerçeklik algısı olabilir. Unutma ki bazen her söylenen veya her gördüğün doğru olmayabilir.

Gerçeklerin tüm çıplaklığı ile resmedilmediği olaylara ani tepkiler vermemeye çalışmalısın. Daha sonra pişman olabileceğin tepkiler vermemek için meseleyi enine boyuna irdelemek isteyebilirsin. Özellikle iş yaşamında alınganlık yapmamaya ve söylenen sözlerin doğruluğuna odaklanarak adım atmalısın. İş ortamında bazı kirli politikalar ve dedikodular dönüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...