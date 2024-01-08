9 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün bilinçli akıl ile sezgilerin birbiriyle çatışabilir. Merkür ve Neptün'ün etkilerini aşk hayatında hisseden tek burç Balık olacak! Sevgili, eş veya partnerinizle aranızda küçük tartışmalar yaşanabilir. İletişim kazaları moralinizi bozabilir. Lakin bir yandan da sevginin gücünü de hissetmek istediğiniz bir gün olabilir.

Bu nedenle aklınız ve kalbiniz arasındaki meseleleri bir kenara bırakmak isteyebilirsiniz. Akışına bırakarak ilişkinizdeki sevgi, saygı ve anlayış sayesinde kelimenin tam anlamıyla küllerinizden doğabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...