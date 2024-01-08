9 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün açılanmasının hayatınızı olumsuz etkilemesine izin verme! Kafanda bir takım düşünceler kuruyor olabilirsin. Yoğun bir şekilde gündeminde olan ve uzun zamandır üzerine düşündüğün konularda olumsuz hislere kapılabilirsin. Aklından çıkmayan güzel şeyler bile seni sinirlendirmeye başlayabilir. Lakin biraz sakin olmalısın!

Düşünmekle içinden çıkamadığın şeyleri akışına bırakmaya ne dersin? Herkesin ne konuştuğunun, düşündüğünün ya da yaptığının ne önemi var? Kimseyi yönetmeyin ve kendinize odaklanın. Kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...