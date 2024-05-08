9 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ticari ilişkiler gündeminde yer alabilir. Alım-satım konularında yoğun bir iletişim trafiği söz konusu olabilir. Gün boyunca, maddi durumuna dair beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsin. Aniden ve hızla gelişecek doğaçlama kararlarla mülk sahibi olabilir ya da elindeki nakti büyük bir yatırıma dönüştürebilirsin. Fakat maddi güvenliğine önem vermeli, yaptığın her anlaşmada en küçük ayrıntılara bile dikkat etmelisin. İmzalamadan önce her bir evrakı okumalı, yanında bir uzman bulundurmalısın. Bol şans!

Bugün, cüzdanın kadar sosyal hayatında hareketli olacak. Mesela öğle saatlerinde bir süredir görüşemediğin arkadaşlarınla bir araya gelme fırsatı bulabilirsin. Belki bu sayede eski defterler açılır ve biten ilişkiler yeniden ele alınır. Biraz nostalji, biraz özlem ve belki de heyecan yaşayabilirsin. Özellikle bekar Terazi burçları için bu durum biraz kafa karıştırıcı olabilir. Kalbinin mi aklının mı sesini dinleyeceksin? Karar senin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...